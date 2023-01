Pompeo: “Si te importan tus hijos, borra TikTok de sus teléfonos”

El ex director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) y ex secretario de Estado, Mike Pompeo, recomendóa través de su cuenta de Twitter que los padres de familia borren la aplicación TikTok de los teléfonos de sus hijos y nietos.

LEE TAMBIÉN: Polémica y críticas por la militarización del metro

El pedido lo hace cuando la compañía tecnológica china se enfrenta a un año incierto en EEUU, luego que demócratas y republicanos exigieran una vigilancia estricta de la popular aplicación para compartir videos.

“Si te importan tus hijos y nietos, saca TikTok de sus teléfonos. Solo bórralo. Confía en mí, te lo agradecerán después”, escribió Pompeo en la red social.

If you care about your kids and grandkids, get TikTok off their phones. Just delete it.



Trust me—they'll thank you later.