Senador estadounidense dice que Bukele es un "líder fuerte"

El senador Tom Cotton, que representa al estado de Arkansas (Estados Unidos), señaló este miércoles en su cuenta de X que le presidente de El Salvador, Nayib Bukele, "es un líder fuerte" y le agradeció por recibirlo.

El legislador estuvo en el país centroamericano para "desarrollar una agenda de reuniones oficiales", según lo informó el lunes la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

La fuente diplomática no especificó si Cotton se reuniría con el presidente Bukele, pero el senador agradeció en su mensaje al mandatario por recibirle, sin detallar cuándo se habría dado el encuentro.

"Eres un líder fuerte que sigue haciendo el bien por su pueblo, @nayibbukele", publicó el senador en X.

Cotton es representante del Partido Republicano, al igual que el expresidente estadounidense Donald Trump, quien será el futuro candidato republicano para las elecciones de noviembre a la Casa Blanca.

De acuerdo con diversos medios locales y estadounidenses, Cotton se conoce por sus posturas conservadoras en temas como inmigración, seguridad y economía.

El Gobierno del presidente Bukele se mostró cercano a la administración del expresidente Trump y el mandatario salvadoreño mantuvo una relación estrecha con su embajador -en su momento- en territorio salvadoreño, Ronald Johnson.

No obstante, la relación de El Salvador con Estados Unidos cambió con la llegada del presidente Joe Biden y fue por algún tiempo tensa, pero la llegada en enero de 2023 del actual embajador estadounidense, William Duncan, cambió esa situación y ahora hay más acercamiento con la Administración Biden. EFE

