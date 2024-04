Senadores de Argentina se suben el sueldo y les caen críticas

Los bloques opositores votaron a favor, mientras que los oficialistas y sus aliados no levantaron la mano, aunque dieron el quórum para la votación y no pidieron que se vote nominalmente, práctica usual cuando no hay consenso.

Sábado 20 de abril de 2024