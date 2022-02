Trump: Acción rusa en Ucrania fue posible por la "debilidad" de EEUU

El expresidente de EE.UU. Donald Trump desató la polémica al elogiar al presidente ruso, Vladímir Putin, y criticar la respuesta del actual mandatario estadounidense, Joe Biden, a la crisis ruso-ucraniana, horas antes de que se iniciara la intervención militar rusa en el vecino país.

"En mi administración esto no hubiera ocurrido", dijo Trump anoche en una entrevista con la periodista Laura Ingraham en Fox News.

A juicio de Trump, que hace unos días había afirmado que Putin era "muy sagaz" por reconocer como independientes a dos regiones separatistas de Ucrania, el presidente ruso se atrevió a seguir adelante con sus planes porque vio "la debilidad" de EE.UU.

No obstante, el exmandatario republicano calificó de "terrible" la operación lanzada contra Ucrania.

"Es algo muy triste para el mundo, para el país y es sin duda muy triste para mucha gente a la que van a matar innecesariamente", agregó.

Pero volvió a justificar de alguna manera a Putin, al señalar que no creía que eso fuera lo que "inicialmente" quería.

"Creo que quería hacer algo y negociarlo pero las cosas fueron de mal en peor", dijo en una critica a la respuesta dada por el Gobierno del demócrata Biden.

Hasta ahora solo los dirigentes de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba se han puesto de lado de Putin en esta crisis, mientras que el resto del mundo occidental ha condenado la intervención y amenazado con sanciones nunca vistas a Rusia si no cesa en su agresión a Ucrania.

El 22 de febrero, en un comunicado, Trump dijo que si se hubiera "manejado adecuadamente", no habría habido absolutamente ninguna razón para la situación en Ucrania.

"Conozco muy bien a Vladímir Putin, y nunca hubiera hecho durante la Administración Trump lo que está haciendo ahora, ¡de ninguna manera! Rusia se ha vuelto muy, muy rica durante la Administración Biden, con precios del petróleo que se duplicaron y pronto se triplicarán y cuadriplicarán", subrayó.

Según Trump, las sanciones "débiles" agitadas frente a la amenaza rusa sobre Ucrania son "insignificantes en relación con apoderarse de un país y de una enorme porción de tierra ubicada estratégicamente".

"Ahora que ha comenzado, los precios del petróleo están subiendo cada vez más, y Putin no solo está obteniendo lo que siempre quiso, sino que, gracias al aumento del petróleo y el gas, se está haciendo cada vez más rico", agregó.

Trump aprovechó para afirmar que Estados Unidos era "energéticamente independiente bajo su Administración, "una independencia que nunca antes habíamos obtenido, y los precios del petróleo se habrían mantenido bajos".

"Ahora, ¡en qué lío está nuestro país!", dijo Trump, quien durante su Presidencia (2017-23021) fue sometido a un juicio parlamentario por una supuesta interferencia rusa en su campaña electoral, pero fue absuelto.

