Videos muestran parte de lo que pasÃ³ en Alaska durante el sismo de 8,2 grados

Tras producirse el sismo, a eso de las 22.15 hora local del miércoles (06.15 GMT del jueves), el Servicio Geológico Nacional de Estados Unidos (USGS), emitió una alerta de Tsunami, pero fue cancelada, pero ya las sirenas habían alertado a los residentes de la posibilidad de una tragedia adicional.

#BREAKING: The 8.2 earthquake is the largest to strike the United States since 1965



#Alaska #US



Warning sirens are now blaring along the Alaskan coastline as waves approach.

The Tsunami Warning System is still calculating possible further risks to the Hawaiian Islands pic.twitter.com/rzzVI4txUD — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 29, 2021

Las autoridades confirmaron que el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 32 kilómetros y cuando se originan a profundidad se sienten con menos fuerza.

JUST IN - Tsunami alert triggered following the powerful earthquake off the coast of Alaska, the most significant earthquake worldwide since 2018, and strongest in North America since 1965. pic.twitter.com/oXrvU771dQ — Disclose.tv (@disclosetv) July 29, 2021

Muchas personas fueron evacuadas, pero hasta el momento no se ha informado de heridos o lesionados.

Luego del sismo se produjeron más de 20 réplicas de menor consideración y a diferentes profundidades, pero en la misma región de Alaska, a unos 120 kilómetros de Chignik.

People evacuating from lower grounds in Seward, Alaska as Taunami warning sirens going off. #alaska #earthquake #Tsunami pic.twitter.com/dPJzyTOI2z — Blue Waters Camping (@bluewaterscamp) July 29, 2021