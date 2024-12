1,100 cirugías cardiacas y de ortopedia en Ciudad de Salud

El doctor Marcos Young, director de prestaciones médicas de la Caja de Seguro Social (CSS), destacó que la movilización de pacientes hacia la Ciudad de la Salud, ha permitido desarrollar unas 800 cirugías cardiacas, así como otras 300 de ortopedia reduciendo la mora quirúrgica.

Young resaltó la eliminación de pacientes en camillas de ambulancias en el Cuarto de Urgencias del Complejo Hospitalario, el avance en la reducción del tiempo de espera para la colocación de marcapasos que en el mismo día ó 48 horas ya han sido atendidos, impactando el servicio a pacientes de cardiovascular que estaban en lista de espera y que por falta de insumos, no se operaban.

Además, afirmó que de 200 renglones de medicamentos solicitados, más de 170 están en sitio y eso ha permitido que hoy este gran número de personas operadas se hayan movilizado a sus residencias

Factores como reducir el censo de atención en el complejo hospitalario entre 600 y 700 pacientes diarios ha permitido desarrollar otras actividades de adecuaciones de las instalaciones como ascensores, sistemas eléctricos, baños y pintura, y en el transcurso de 6 meses tener instalaciones totalmente rehabilitadas.

Igualmente, destacó la contratación de personal en enfermería y la logística de traslado de sala de maternidad a la Ciudad de la Salud donde se encontraban hasta 100 incubadoras que no se estaban usando y ahora con espacios más cómodos, incluso, se ha aplicado el programa “papá canguro” para que los progenitores puedan estar en el parto.

Por su parte, el director de la CSS, Dino Mon, respondió a las acusaciones de conflicto de intereses que se han planteado en su contra.

"Todas estas facciones dicen mentiras, se paran a decir mentiras como si fueran verdades", manifestó Mon.

. "No soy proveedor de la CSS, yo rendí indudablemente cuentas ante la Asamblea, ante la Junta Directiva, ante la Presidencia de la República y firmé un pacto en donde no tenía conflictos de intereses, porque no soy proveedor, ni tengo en primero o segundo grado de consanguinidad nada que ver.

