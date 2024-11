24 nuevas juntas denunciadas

La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ha recibido 576 informes de rendición de cuentas de Juntas Comunales y Municipios, lo que representa un avance del 86.87% de los requeridos.

Este proceso ha dado lugar a la denuncia de 54 Juntas Comunales y Municipios que no han podido justificar el uso de los recursos transferidos a sus predecesores a través del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).

Las denuncias también incluyen a algunas Juntas Comunales y Municipios que, una vez vencido el plazo de 60 días, establecidos para justificar los fondos recibidos, no han presentado ningún tipo de informe.

“Consideramos que han tenido suficiente tiempo para recabar la información necesaria, por lo que no se justifica que, a la fecha, no hayan presentado los informes solicitados. En consecuencia, hemos tomado la decisión de interponer las denuncias ante las autoridades correspondientes”, señaló la Directora General de la AND, Roxana Méndez.

Las 24 nuevas denuncias interpuestas ante el Ministerio Público incluyen a las siguientes Juntas comunales: Tubuala, La Miel (Las Tablas), La Trinidad (Capira), Lídice (Capira), Juan Demóstenes Arosemena (Arraiján), El Higo (San Carlos), Villa Rosario (Capira), Bisvalles (La Mesa), Chepo (Las Minas), Salamanca (Colón), Punta Laurel (Bocas del Toro), Barrio Colón (La Chorrera), Amelia Denis de Icaza (San Miguelito), Pacora (Panamá), Dolega, Pinogana, Arosemena (La Chorrera), Ernesto Córdoba Campos (Panamá), Barriada Guaymí (Almirante), Santiago (Santiago), Solano (Bugaba), San Francisco (Panamá), Capellanía (Natá) y Nueva Gorgona (Chame).

