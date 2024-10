$2.5 millones vencidos encuentra Mon en CSS

Dino Mon Vásquez tomó ayer posesión como nuevo Director de la Caja de Seguro Social (CSS) ante el mandatario José Raúl Mulino y el ministro de Salud, Fernando Boy Galindo y luego se trasladó a sus oficinas en la policlínica de Calle 17, donde reveló que en la institución encontró medicamentos vencidos por valor de $2.5 millones.

Esta situación será puesta en conocimiento de las autoridades competentes, porque es inconcebible que se haya perdido una millonaria suma de dinero en medicamentos que se adquirieron y ahora, no se pueden utilizar ...con gran impotencia debo informarles que se han encontrado medicamentos vencidos dentro de la CSS, expresó Mon.

Mon, de casi 54 años y oriundo de Chepo, afirmó que viene a trabajar incansablemente y con el firme propósito de construir un sistema de seguridad social más fuerte y advirtió que todas las irregularidades que encuentre, las pondrá en conocimiento de las autoridades competentes.

Además, anunció que esta semana empezarán a llegar los insumos para realizar las cirugías pendientes, sobre todo en Cardiología y Ortopedia y entre sus primeras gestiones será descongestionar los cuartos de urgencia.

“No seré un hombre de escritorio, me verán recorriendo diferentes instalaciones”, adelantó el actuario Mon, que se define como un hombre apasionado de acción y no de promesas, que cree que podemos lograr todo lo que nos propongamos.

A diferencia de su antecesor, Mon utilizará como oficina central la antigua policlínica Presidente Remón (Calle 17), desde donde efectuará recorridos periódicos por otros centros de atención para los asegurados a nivel nacional.

Dino Mon diagnosticó lo que hasta un curandero sabe: "la Caja está en cuidados intensivos, es un paciente que hay que traer a sala de recuperación".

Además dijo que no permitirá que la CSS sea manipulada por intereses particulares o favores políticos que perjudiquen a los asegurados. "No tengo compromiso clientelista y eso me da una visión fresca y justa", manifestó el nuevo director de la CSS.

Mon también visitó las policlínicas “Dr. Santiago Barraza”, de La Chorrera, y la “Dr. Blas Gómez Chetro”, de Arraiján.

Por su parte, el ministro Fernando Boyd Galindo indicó que el MINSA y la CSS, coinciden en estructurar un sistema coordinado de salud, que permitirá importantes ahorros en la compra de medicamentos, la gestión de las infraestructuras, para que los servicios de salud sean accesibles y de calidad, para todos los panameños, sin distinciones de ninguna clase.

“Hoy vemos con mucha esperanza y optimismo la designación de Dino Mon, pues estamos seguros de que conducirá los destinos de la más noble institución social del país, por los senderos de la recuperación y continuo progreso para el beneficio de todos los asegurados”, dijo Boyd Galindo.

