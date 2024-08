$50 MIL DE PREMIO, ASCENSO Y CHICHARRÓN PARA ATHEYNA

La chica de plata Atheyna Bylon tuvo un recibimiento de heroína por la presea lograda en las Olimpiadas, fue ascendida a sargento primero y recibió un premio de $50 mil por su histórico logro.

El presidente José Raúl Mulino exclamó que “cada trompón que metiste lo celebramos y los que te metieron lo sufrimos”.

En el Palacio Presidencial, le cumplieron todos los gustos a la medallista de plata en el boxeo olímpico. Pidió comida panameña, y el menú incluyó tortillitas, carimañolas y chicharrones, celebrando su victoria con los sabores de su tierra.

Mulino adelantó que para premiar el logro de Bylon, la primera mujer en la historia de Panamá en conseguir una medalla en unos Juegos Olímpicos y policía de profesión, solicitó al director de la Policía Nacional que en el orden del día salga su "ascenso de sargento segundo a sargento primero". Eso se cumplió anoche mismo.

Adicional a esto, el presidente anunció un premio de $50 mil para Bylon por ser medallista y $10 mil a los demás atletas que compitieron en París 2024.

Mulino adelantó que el nuevo centro de alto rendimiento de boxeo, conocido como Tierra de Campeones ubicado en la Cinta Costera llevará el nombre de Atheyna Bylon.

Tras el acto, Atheyna, junto a los también olímpicos Arturo Delisser, Franklin Archibold, Hillary Heron, Emily Santos y Kristine Jiménez se trasladaron en un vehículo policial hacia el parque Urraca para una gran celebración.

La boxeadora, de 35 años, mostró su agradecimiento por el caluroso recibimiento e instó a todos "a luchar por sus sueños", y más a las mujeres, porque ella es muestra de que se puede lograr.

"Siempre lo digo, no es cualquiera que va a unos Juegos Olímpicos, no es cualquiera que sacrifica tanto tiempo lejos de su familia, no es cualquiera que hace lo que nosotros hacemos", aseguró la panameña, revelando que lloró durante los Juegos Olímpicos.

