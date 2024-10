658 nuevos tonguitos

Unos 658 nuevos agentes de la Policía Nacional, egresados de las promociones 99 y 100 del Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras (ISPOL), fueron juramentados por el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino.

El grupo consta de 552 varones y 106 mujeres, fue formado durante un año en procedimientos policiales y en un sistema académico basado en competencias, trato al público, fortalecimiento de la ética y conducta, y respeto a los derechos humanos.

Todos obtuvieron diplomas de Técnico Superior en Seguridad Pública, en una ceremonia realizada en la Plaza de Armas del ISPOL, en Gamboa.

Los primeros lugares fueron los agentes Wilfredo Pimentel, Leonardo Hernández y Alán Pérez, de la promoción 99 (Legionarios); y a los agentes Antony Saldaña, Verónica Pimentel y Mario Staples Cáceres, de la promoción 100 (Centenarios).

Mulino dijo a los nuevos policías que "encontrarán momentos complicados, momentos de temor y algunas tentaciones... pero no cedan a la tentación, no cedan a la vida fácil. No caigan en los cantos de sirena que lleguen a sus oídos para traicionar su juramento”, añadió.

Durante el acto, el gobernante estuvo acompañado de los ministros de Seguridad Pública, Frank Ábrego; de Comercio, Julio Moltó; y el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

