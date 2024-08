$800 MILLONES DE SUBSIDIO AL ARROZ NUNCA LLEGARON AL PUEBLO

Los arroceros gozaron por 10 años subsidios por $800 millones para mantener en 0.40 la libra de arroz, pero el producto es inexistente en los anaqueles de los comercios, donde solo se observa el arroz especial que cuesta en las tiendas hasta 0.80 la libra.

El gobierno anunció el fin del control de precios al inexistente arroz de primera y el fin al subsidio de $7.50 por quintal de ese grano, una medida que a la postre no benefició a los consumidores.

El control del precio y el subsidio buscaba que la libra de arroz de primera se vendiera 0.40 la libra, pero apenas hay un abastecimiento del 7.29% en supermercados y mini súper a nivel nacional. Lo que abunda es el arroz especial cuya libra se vende en 0.80 y el arroz de segunda que se adquiere en 0.48 la libra.

El ministro de Comercio, Julio Moltó dijo que están acabando con un control (de precios) a un producto que realmente no existe en el mercado. No es justo que los consumidores deban comprar un arroz de mala calidad mientras el Gobierno gasta dinero en un subsidio para algo que realmente no está siendo vendido, señaló.

El subsidio solo se pagará hasta el 30 de abril de 2025, que concluye el ciclo agrícola y se realizará una auditoría.

