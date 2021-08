Abogado de Martinelli asegura que "show" de fiscales mentirosos se va a caer

Panamá- Alfredo Vallarino, miembro del equipo de abogados del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, dijo que para la audiencia de hoy, jueves, se espera la lectura del tercer cuadernillo como parte del juicio oral que se le sigue a su defendido por el supuesto caso de las "escuchas telefónicas".

Vallarino manifestó que continúa el "show" que los han mantenido leyendo por mes y medio sobre presuntas evidencias que no tienen nada que ver con el caso y que reitera que no cumplieron con la cadena de custodia.



"Nos tienen aquí perdiendo el tiempo, no sé a qué ritmo van los fiscales", indicó.

"Este "show" de los fiscales mentirosos se va a caer en dos días de contrainterrogatorio. Todos los testigos que han presentado no han vinculado a Ricardo Martinelli en este ilícito. Hay videos y grabaciones que constatan que el testigo protegido y el perito del Instituto de Medicina Legal no han implicado a Martinelli y se ha confirmado que hay pruebas, sellos y documentos alteradosy que además que no cumplieron con la cadena de custodia", puntualizó el jurista.

