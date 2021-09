Acodeco multa a bancos por incumplimiento

Los bancos han sido multados con más de 99 mil dólares en 56 denuncias presentadas por diversos motivos relacionados al incumplimiento de la Ley 24 del 2002 (historial del crédito), modificada por la Ley 195 del 31 de diciembre de 2020.

De acuerdo a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), en lo que va del año, se han impuesto un total de 170 multas que suman más de 308 mil dólares.

Acodeco indica que los agentes económicos con más multas en primera instancia, por incumplimiento del historial de crédito, son los bancos con 56 sanciones por B/. 99,200.03; financieras (23 por B/. 68,300.02); agencia de cobro (28 por B/.45,000.00); otras actividades (14 B/.22,000.00); cooperativas (9 por B/. 14,000.00); mueblería (5 por B/.9,000.00) y telefonía (5 sanciones por 7 mil B/.), entre otros agentes económicos.

La no rectificación del historial de crédito de los clientes, es el principal motivo de 52 multas (70 mil balboas). Esta denuncia se presenta cuando los consumidores no están conformes con el dato que refleja el comportamiento de sus pagos. Otras de las causas, son 29 sanciones por B/. 66,900.03, por incumplir con eliminar por prescripción (el dato reportado debe ser eliminado); 19 multas por no eliminar observación de cuenta contra reserva, o sea el consumidor mantiene una obligación en cartera castigada y está realizando los pagos correspondientes, y 33 sanciones por 54 mil balboas, porque los clientes nunca han mantenido relación con el agente económico.