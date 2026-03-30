Acodeco: ¿Quejas por electricidad? Eso lo atiende ASEP

La Acodeco salió a aclarar algo que muchos andan preguntando en la calle: los reclamos por el servicio de luz no les toca a ellos. Según explicaron, todo lo que tenga que ver con problemas eléctricos debe ir directo a la ASEP, que es la entidad encargada de esos casos.

La entidad explicó que temas como facturación eléctrica, apagones, calidad del servicio o problemas con medidores deben ser tramitados ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Ellos son los que regulan y supervisan a las empresas que brindan el servicio de energía en el país.

Esto surge luego de que aumentaran las quejas en redes sociales por presuntas fallas en el servicio eléctrico. Por eso, la Acodeco insiste en que los usuarios no pierdan tiempo y lleven sus reclamos directamente a la entidad competente para que el caso tenga seguimiento como manda la ley.

También recordaron que su función, según la Ley 45 de 2007, es proteger a los consumidores en la compra de bienes y servicios, además de velar por la libre competencia, pero no intervenir en temas de servicios públicos regulados por otras autoridades.

La institución reiteró que seguirá orientando a los ciudadanos sobre cómo presentar denuncias, buscando que cada caso sea atendido de forma más rápida y efectiva.