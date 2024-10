Adiós a 'Media Luna': Un Legado de redención

“No dejes, Señor, que muera hasta terminar la labor que me has encomendado.” Estas fueron algunas de las últimas palabras de José María Infanzón, conocido en el bajo mundo como “Media Luna”, en un culto antes de fallecer de un infarto el pasado 6 de octubre.

Su iglesia, "Tierra Prometida", ubicada en Juan Díaz, acogió a su hermano Infanzón en un ataúd blanco. En el culto de despedida estaban presentes su esposa, sus hijas y sus hermanos en Cristo.

Su amigo y pastor, Víctor Barreno, quien dirigió el culto, brindó consuelo a sus familiares y aseguró que el hermano José María se arrepintió de sus pecados y logró la salvación.

Después de haber estado implicado en robos a bancos y otros delitos, se convirtió mientras estaba en la celda y se dedicó a predicar el evangelio. “Estaba listo para servir a Cristo”, como él mismo decía. Aunque estuvo relacionado con un robo a un carro blindado de la empresa Brinks, posteriormente Infanzón fue desvinculado del caso.

El cuerpo de Infanzón está sepultado en el cementerio municipal de Juan Díaz.

