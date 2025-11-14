Aduanas desvinculó a más de 200 funcionarios por corrupción

La directora de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), Soraya Valdivieso, confirmó la desvinculación de más de 200 personas por casos de corrupción y otros por no contar con la idoneidad para el cargo.

Valdivieso explicó que las desvinculaciones no se dan por motivos políticos y reiteró que han correspondido a criterios técnicos y de idoneidad.

“Con el tema de la corrupción tengo mano dura, es cero oportunidad, el que la hace la paga inmediatamente, porque es la única manera de dar ejemplo”, expresó la encargada de la ANA.

Además, informó que varios expedientes han sido enviados al Ministerio Público.

Destacó que durante los últimos 15 años, las contrataciones dentro de la institución fueron manejadas con criterio político, pero en su administración eso ha cambiado.

“Aduanas es una institución técnica que se encarga de recaudar fondos y asegurar la carga en el país, y en ese marco se toman decisiones”, manifestó.

La instución señala que las medias buscan depurar la institución y garantizar su buen funcionamiento.

Por otro lado, reveló que en los últimos decomisos realizados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y en Panamá Pacífico se han decomisado casi un millón de dólares.