Agrio debate minero en La Pintada

El debate del proyecto del contrato de Minera Panamá con el Estado prosiguió ayer en La Pintada con choques verbales entre grupos que apoyan y los que rechazan, sobre todo sindicalistas.

Hubo una gritería que en momentos provocó la suspensión momentánea de la reunión, ya que se cuestionaba que se asignaran más cupos de participación a los que respaldan el proyecto minero.

El presidente de la comisión de Comercio, Roberto Ábrego, cuestionó la indisciplina y el irrespeto.

El ministro de Comercio, Federico Alfaro llamó a la cordura y la calma. No podemos permitir que un grupo minúsculo que no es residente del área y que no representa a la comunidad, trate de secuestrar el evento, añadió.

En tanto, ayer en el pleno legislativo los diputados del gobernante PRD, Jairo Salazar y Daniel Ramos, hicieron el llamado al Ejecutivo para que retire el proyecto de ley de contrato, para tener mayor espacio de consultas y resolver las inquietudes que han surgido.

Daniel Ramos dijo que eran valiosas todas las opiniones y no pretendía descalificar a nadie, porque como panameños tenemos la capacidad de sentarnos y llegar a conclusiones que favorezcan al país.

Ayer también fue presentado una advertencia de inconstitucionalidad ante la Asamblea Nacional por parte de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, quien solicitó la suspensión de la discusión del proyecto 1043.

El exfiscal Giovanni Olmos señaló que la Asamblea está a tiempo de evitar una ilegalidad y una situación de inconstitucionalidad. El Órgano Legislativo debe ahora remitir la advertencia de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, para que dirima las actuaciones de los diputados.

Olmos dijo que los diputados están a tiempo de salvar la juridicidad y la mejor manera es que ellos envíen esto a la Corte.

