Almuerzos escolares, ayuda para familias con problemas económicos

El programa "Estudiar Sin Hambre" ha sido bien recibido en el C.E.B.G Villa Catalina, en Don Bosco, donde diariamente se brinda almuerzo escolar a alrededor de 130 estudiantes, algunos de ellos no cuentan con una buena alimentación en casa, debido a problemas económicos, así lo señala su directora Anabel Pimentel de Ponte.

"Aunque no parezca el lugar, si tenemos estudiantes que vienen con necesidad de un desayuno, un almuerzo y aquí tratamos con el bienestar, y ahora con el almuerzo escolar, que reciban esta alimentación", dijo la profesora a "Crítica".

Pimental manifestó que este programa, que se puso en marcha el 23 de septiembre, ha satisfecho las necesidades de muchos estudiantes.

"Se le trata de dar de manera rotativa, en primaria, preescolar y la selección premedia. A los niños les gusta el menú, el programa ha satisfacido la necesidad de muchos estudiantes", sentenció Pimentel.

De acuerdo con la docente Telma Álvarez, coordinadora de la Comisión de Salud, diariamente son atendidos cinco niños de la lista de cada salón (70 platos en el turno matutino y 60 en el vespertino), para que haya una rotación y que todos los niños puedan gozar del programa. A los niños no solo se les brinda un plato de comida, además se les da una explicación sobre los nutrientes que contiene cada alimento y la importancia para el organismo.

"A los niños les ha parecido magnífico, hay niños, que de verdad, por problemas económicos, están aprovechando al máximo, más que se está llevando una alimentación nutritiva", manifestó la maestra.

Menú

Héctor De León, nutricionista de la Dirección Nacional de Nutrición y Salud Escolar, mencionó que el almuerzo escolar brinda entre un 25 a 35% de los requerimientos dietéticos diarios necesarios para cada alumno. Los menús han sido elaborados por nutricionistas-dietistas y adaptados a la cultura local.

"Los menús fueron elaborados tomando en cuenta algunos aspectos que para nosotros son muy importantes, como por ejemplo la cultura alimentaria, las guías alimentarias para Panamá y tomando en cuenta que los alimentos sean saludables", destacó De Léon.

El especialista señaló que en las escuelas se maneja menús cíclicos por tres semanas, tratando siempre que cuenten con las guías alimentarias y de todos los grupos de alimentos "Frutas, vegetales, carbohidratos, proteínas y las grasas, que está dentro de las mismas carnes", dijo.

El nutricionista reiteró que el programa ha tenido una buena aceptación en los niños, ya que algunos de ellos no tienen qué comer en sus casas.

"La verdad que hemos tenido una respuesta positiva en los primeros días de implementación de almuerzo escolar, los estudiantes muy agradecidos muy contentos de recibir estos alimentos en las escuelas, sabemos que hay niños que no tienen qué comer en casa, este es pues un almuerzo que muestra entre el 25 y 35% de los requerimientos dietéticos diarios, entonces es un hay un aporte significativo en la alimentación de los escolares", sentenció.

Niños cooperan

Para Esperanza de Sánchez, encargada de la cocina, la jornada cada día comienza muy temprano, pues hay mucho trabajo y la comida debe estar a tiempo para servirla.

"Cocinamos para el turno de la mañana y de la tarde, una sola comida; y así vamos más relajados, pues los muchachos cuando vienen es un tiempo que tienen para comer y no hay tiempo para muchas cosas, y tenemos que entregar 70 comidas a los niños de la mañana y 60 en la tarde"

Sánchez comentó que ella y el grupo de la cocina trabajan en base a las guías alimentarias y que los niños hasta hoy han sido muy cooperadores, aunque destacó que hay algunos que dicen "yo no quiero esto".

"Tratamos siempre de cubrir con macarrones, arroz y ensaladas. Hay muchos niños que dicen 'yo no como esto' 'no quiero esto' o agarran la comida y come lo que quieren, pero ellos cooperan bastante... Llevó años cocinando acá (escuela) y ellos les gusta mucha el codito con tuna, el pollo hay que darselo deschilachado para que coman", sentenció.

