Nacional - 10/9/25 - 12:00 AM

Ambientalistas debaten sobre la conservación de los bosques

Más de 300 ambientalistas y autoridades gubernamentales de Centroamérica se reúnen desde este martes en Ciudad de Panamá para analizar las posibles medidas que ayuden a mejorar la conservación de los bosques, cada vez más amenazados por la deforestación y con un alto costo de restauración.

"No salgamos todos encantados de ver amigos, solamente, sino con un firme propósito de actuar con urgencia, con responsabilidad para enfrentar las realidades de nuestros países. No solamente vean esto como un reto regional", dijo el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Expertos discutirán "sobre las experiencias de restauración forestal en Centroamérica" con el fin de poder "revisar si lo están haciendo bien, van encaminando o se deben hacer ajustes", como explicó el director forestal de MiAmbiente, Carlos Espinosa.

Los especialistas coinciden en que la reforestación es un complejo sistema que abarca un aspecto socioeconómico, por lo que debe ir de la mano con el trabajo de las comunidades locales e, inclusive, de la empresa privada. Aunque resaltan, las tasas de deforestación en Centroamérica tienen una tendencia a la baja, pero siguen siendo preocupantes.

