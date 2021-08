AMP ha inspeccionado 132 naves

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a través del Departamento de Asuntos Laborales Marítimos (DALM) de la Dirección General de la Gente de Mar (DGGM), ha realizado a nivel nacional 132 inspecciones laborales marítimas durante el 1er (primer) semestre del año 2021, a bordo de naves de servicio interior e internacional del registro panameño.

De las 132 naves inspeccionadas, 99 naves no presentaron deficiencias durante la inspección y 33 sí presentaron algún tipo de deficiencia laboral durante la inspección.

Las principales deficiencias laborales encontradas durante las inspecciones realizadas fueron: ausencia de contrato de enrolamiento, falta de inscripción al régimen de seguridad social y salarios que no cumplen con el mínimo establecido por el Decreto Ejecutivo No. 424 del 31 de diciembre de 2019.

Las inspecciones se realizaron en naves de carga, mercancía seca, a granel, barcazas, portacontenedores, remolcadores, tanqueros, abastecimiento, transporte de pasajeros de servicio interior, pesca artesanal, pesca semi industrial y pesca industrial.

