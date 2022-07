Anadepo: ¡Qué se respete mesa de Santiago! Hay acuerdo en Chiriquí

La mesa de diálogo entre representantes del Gobierno, encabezados por el vicepresidente José Gabriel Carrizo, reinicia hoy domingo, con un tenso ambiente en el que la Alianza por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) no descarta levantarse del diálogo.

En las primeras declaraciones del día, dirigentes de Anadepo pidieron al Gobierno respetar la mesa de negociación de la provincia de Veraguas y calificaron como una estrategia política negociar con dos grupos diferentes.

Anadepo espera que hoy se llegue a un consenso que pemita levantar la huelga, sin embargo no descartan mantener sus medidas de fuerza.

"Todo depende de la decisión del Gobierno. Nosotros no hemos firmado ningún acuerdo", indicaron.

Los dirigentes de Anadepo se refieren al acuerdo logrado entre el grupo de manifestantes de Chiriquí y las autoridades, el cual se logró a las 5 de la mañana de este domingo.

Acuerdo en Chiriquí Los manifestantes de Chiriquí y la comitiva del Gobierno lograron un acuerdo a las 5 de la madrugadad de este domingo para fijar el precio del combustible en $3.30 el galón.

El Gobierno Nacional, junto a representantes de la comarca Ngäbe-Buglé y campesinos, acordaron el precio de $3.30 por galón de combustible en todo el país, y levantar los cierres en Horconcitos, San Juan, San Félix, Remedios, El Salado, Tolé, y en cualquier otro punto del país.

El acuerdo se logró en las instalaciones de la Fundación de la Iglesia Católica Nuestra Señora del Camino, en el distrito de San Félix, provincia de Chiriquí.

Se detalló que la medida de este precio del combustible podría ser prorrogable y estaría sujeto a la revisión de la comisión permanente que verifica el precio del combustible a nivel internacional coordinada por la Secretaria Nacional de Energía.

Si la tendencia del precio del combustible es al alza, se podría extender por tres meses más y si es a la baja se acogería al precio del mercado.

Se informó además que quedarán temas pendientes por discutir en materia de combustible y que serán abordados en la siguiente sesión.

Se deberá discutir una propuesta en la que se brindará un apoyo mensual a través de un cupón físico de combustible de $100.00 para los transportistas de ruta terrestre y marítima debidamente inscritos en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que brindan el servicio en la Comarca Ngäbe Buglé.



El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, optimistas sobre posibles acuerdos que se logren hoy, durante las negociaciones referentes a los productos de la canasta básica.

La comitiva de Gobierno ya se encuentra en la ciudad de Santiago, en la provincia de Veraguas, donde se instaló la mesa. Leblanc espera un acuerdo que permita que la apertura de las vías y el regreso de los estudiantes a las aulas de clases.

En las próximas horas, representantes de Alianza por los Derechos del Pueblo Organizado se reunirán con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, a quien se le presentará una propuesta para que se congelen cerca de 40 productos, entre ellos el arroz de primera.

También se espera la instalación de la mesa para discutir sobre los medicamentos con la participación del Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés.



