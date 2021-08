Antivacunas exigen copia del contrato con las farmacÃ©uticas (Videos)

Un grupo de panameños salió a protestar, la tarde de este jueves, en oposición a la vacunación obligatoria contra el Covid-19 y para pedirle al Gobierno del presidente, Laurentino Cortizo, informes del contrato con las farmacéuticas.

Sin importarles que estaba cayendo una pertinaz lluvia en las inmediaciones de la vía Ricardo J. Alfaro, lugar en donde se congregaron para realizar la protesta pacífica en la orilla de la vía, los quejosos expusieron su punto de vista, sin afectar el flujo vehicular.

Durante la manifestación uno de los protestantes, micrófono en mano, solicitó una copia de ese contrato firmado con las casas farmacéuticas a las que se les están comprando las vacunas contra la Covid-19, alegando de que el mismo fue firmado por el Estado y que todos los panameños los conformamos.

El manifestante sustentó que el contrato lo firmó un presidente, el cual solamente es "un administrador de la cosa pública, no dueño del Estado panameño" y que él "no puede estar firmando documentos en nombre del Estado sin decirle al pueblo" qué está haciendo.

Hicieron un llamado al pueblo panameño a unirse a causa antivacunas, porque si no "nos van a seguir comiendo lentamente con una vacuna que no nos está resolviendo el sistema de salud, ya que esta vacuna no sirve, porque usted se la pone y se contagia".

Aseguraron que los que no se quieren poner la vacuna están siendo vistos como criminales, malos, leprosos, porque no se han dejado engañar por la campaña publicitaria que se transmite día y noche, "de terrorismo psicológico para que las personas vayan a vacunarse".

Otro de los manifestantes sustentó que pretender que la gente se vacune obligatoriamente es discriminatorio, y que la gente tiene "derecho a la libertad de expresión y a que se respeten los derechos humanos".

La molestia del manifestante llegó hasta el punto de solicitar que se presente un "anteproyecto de ley que diga que todo aquel que discrimine u obligue tenga que cumplir una pena de cinco a ocho años de prisión".

Un grupo de panameños desafía la lluvia y protesta contra la obligatoriedad de vacunarse y pide al Estado copias del contrato con las farmacéutica. Aseguran que quienes no quieren vacunarse son señalados como "criminales, leprosos, los más malos". Vía Desiree pic.twitter.com/51fwkS9GNc — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) August 12, 2021