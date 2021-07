Aprietan a distritos de Azuero, ColÃ³n, ChiriquÃ­, CoclÃ© y PanamÃ¡ Este por Covid

Panamá- Para frenar la cadena de contagio y evitar más muertes causa del Covid-19, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre anunció la implementación de medidas restrictivas las cuales entrarán a regir desde el próximo domingo 11 de julio.

Estas medidas serán implementadas en los distritos de Chitré en Herrera, Las Tablas en Los Santos, Chepo en Panamá Este, Donoso en Colón, Antón en Coclé y Gualaca en Chiriquí.

Es decir que desde este próximo domingo iniciará una cuarentena total con restricción laboral y movilidad en el distrito de Antón, la cual iniciará a las 10:00 de la noche el sábado hasta el lunes a las 4:00 de la madrugada y se mantienen las medidas que ya se han establecido para Penonomé, Aguadulce y el resto de los distritos de la provincia, debido al aumento de casos.

En la provincia de Colón, específicamente en el distrito de Donoso el próximo lunes, 12 de julio, empezará a regir un toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m y el cierre de los comercios será a partir de las 9:00 de la noche, mientras que el distrito de Colón continuará con una cuarentena total todos los domingos con restricción laboral y de movilidad, debido al aumento sostenido de caso.

En la provincia de Chiriquí, específicamente en el distrito de Gualaca, se aplica una medida de toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios desde las 9:00 p.m, a partir del próximo lunes.

En tanto, en la región de Azuero, la cual muestra un significativo incremento del número de casos, además de un aumentado el número de hospitalizaciones que podrían comprometer la capacidad de respuesta de las instalaciones de salud, se mantendrán las medidas hasta ahora implementadas debido al comportamiento del virus.

Mientras que en el distrito de Las Tablas, en la provincia de Los Santos se implementará una cuarentena total de los domingos y toque de queda será desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 7:00 p.m., desde del lunes del próximo 12 de julio. En esta región se mantendrán las medidas restrictivas ya establecidas para el resto de los distritos.

En Herrera, en donde no ha bajado el índice de casos se implementará en toda la provincia toque de queda de 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., y el cierre de los comercios será desde las 9:00 p.m., con excepción del distrito de Chitré, donde el toque de queda será a partir de las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

En Panamá Este, específicamente en Chepo y Pacora el toque de queda será desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. de lunes a domingos y los comercios podrán permanecer abiertos toda la semana hasta las 9:00 p.m.

En la provincia de Veraguas se mantienen las medidas ya establecidas. Recalcó que los distritos a nivel nacional que mantienen la cuarentena total los domingos son: en la provincia de Herrera, Chitré y Pesé, en Veraguas los distritos de Atalaya y Santiago, en Coclé, Penonomé y Aguadulce, en Panamá Oeste, La Chorrera, en Colón en el distrito de Colón, mientras que en Los Santos, la medida aplica para Macaracas y Las Tablas.