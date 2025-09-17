Asamblea invertirá en compra de más relojes biométricos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, anunció la compra de más relojes de marcación biométrica para reforzar los controles de asistencia de funcionarios.

Herrera señaló que actualmente la Asamblea cuenta con algunos relojes, pero no en todos los departamentos ni en todos los despachos, por lo que se procederá a la compra de más.

“Sí, se va a ir a la compra de más relojes. Vamos a tener más personal vigilante con el tema y nosotros darle esa tranquilidad que esos recursos que llegan a la Asamblea salgan con personas que realmente hagan su trabajo dentro de la misma”, añadió.

Enfatizó que la mayoría de los trabajadores están adscritos a los despachos de los parlamentarios y subrayó que “deben cumplir con sus ocho horas reglamentarias y eso es lo que la Asamblea ha tratado de impulsar”.

Las declaraciones de Herrera se dan luego de la reunión sostenida con el contralor, Anel Flores, donde analizaron algunas alternativas para mejorar la imagen de la Asamblea, sobre todo la instalación de relojes biométricos.

“Durante el encuentro, se destacó la importancia de implementar y dar seguimiento al uso de relojes biométricos de marcación en la Asamblea Nacional, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la jornada laboral de los colaboradores y evitar especulaciones sobre prácticas irregulares, comúnmente conocidas como botellas”, señaló la Contraloría General de la República en su nota de prensa.

En tanto, Flores reafirmó la disposición de la Contraloría de seguir cumpliendo con su función constitucional de fiscalización, supervisando con rigor el uso correcto de los fondos públicos en todas las instituciones del Estado.

El uso de estos dispositivos se retomó en diciembre de 2024; desde la pandemia se habían dejado de usar y, en su lugar, el registro de asistencia se realizaba de manera manual, mediante la firma en formularios.