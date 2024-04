Asvat: intereses creados contra la voluntad popular

El abogado Ebrahim Asvat dijo que es lamentable que la frágil democracia de Panamá siga siendo víctima de intereses creados, hipócritas y falsos mercaderes de valores y decencia, que han logrado sujetar una candidatura presidencial al árbitrio de una decisión de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia e impedir la soberanía popular.

En una columna bajo el título "Un golpe de Estado desde la Suprema Corte de Justicia", publicada en "Destino Panamá", Asvat sostiene que esos grupos "más le vale un pueblo panameño no soberano antes de permitir la elección de un candidato no potable a sus gustos y preferencias. Si esto no es un intento de golpe de Estado ¿díganme ustedes?", pregunta el también exjefe de la Policía Nacional.

Asvat cuestiona que "a escasos días de unas elecciones, la Corte Suprema en un proceso expedito ha tomado la batuta de determinar si una candidatura presidencial es apta o no y advierte que oscuros intereses nacionales están dispuestos a buscar cualquier mecanismo necesario con la finalidad de encontrar el camino de unas elecciones donde los contrincantes sean todos potables para dichos intereses. Es decir hay democracia, pero selectiva. Hay elecciones libres mientras hayan candidatos potables con los mismos intereses de un sector político, económico o social del país".

