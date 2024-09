ATP espera cerrar quinquenio con 3 millones turistas

La administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, espera cerrar este quinquenio con buenas cifras.

“Creo que podemos cerrar este quinquenio con buenas cifras, más de 3 millones de turistas que entren", destacó De León durante la conferencia de prensa sobre el Festival del Sombrero Pinta’o.

Por otro lado, mencionó que se están haciendo algunas alianzas con el objetivo de atraer más visitantes.

“Estamos trabajando en el Stopover con Copa, ese un punto de partida es el hilo conductor para el turismo de nuestro país. Estamos hablando con empresas privadas para que se unan a esta oferta de Stopover. Así es que pronto, en octubre, vamos a tener ese relanzamiento del Stopover”, manifestó la administradora de turismo.

De León señaló que, actualmente por Tocumen han entrado 14.500 turistas “Así es que vamos a cerrar bien el año. Bueno, nada, a esperar a que nos visiten”.

Por último, mencionó que para este mes se espera que se le dé el presupuesto para el 2025.

Al ser preguntada sobre qué le falta a Panamá para registrar cifras como las que tiene República Dominicana, en cuanto a turismo, ella respondió: “Por lo menos acercarse. Bueno, mucho trabajo, no va a ser fácil igualar esas cifras. Creo que la República Dominicana está en 15 millones de turistas, si no me equivoco, ojalá mi cabeza no esté equivocada”, dijo.

¿Pero qué hace falta? "Es cuestión de continuidad y publicidad. O sea, poder ofrecer ese producto a través de turoperadores, a través de mayoristas, nuevas líneas aéreas. Utilizar el aeropuerto de Río Alto, utilizar más el aeropuerto de David. O sea, tenemos todo lo que se necesita. Falta solamente organizar y poder concluir y traer a esos turistas que están esperándonos”.

