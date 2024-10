Aumento de embarazos entre mujeres de más de 35 años

Aunque las mujeres están iniciando su vida sexual y reproductiva desde muy temprana edad, se ha notado un aumento de embarazadas mayores de 35 años, incluso de algunas en el cambio de vida.

Miss Mónica Camarena, enfermera obstetra de la policlínica Presidente Remón, indicó que la frecuencia de las embarazadas para hacerse sus chequeos ha disminuido, sin embargo, “hemos visto más adultas mayores de 35 en adelante que se están embarazando”.

Afirmó que actualmente las mujeres están buscando superarse, lograr sus objetivos y las metas profesionales, por lo que posponen la maternidad.

“Una que otra me dice que estaban en el cambio de vida, que pensaban que no iban a salir embarazadas y les llegó la sorpresa, porque no estaban usando ningún método anticonceptivo”, señaló..

