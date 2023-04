Benetti: Panamá avanza con tecnología en cultivo de peces marinos

El profesor y director de Acuicultura de la Universidad de Miami el brasileño Daniel Benetti, panelista del Congreso Latinoamericano y del Caribe de Acuicultura del capítulo regional de la World Aquaculture Society LACQUA23, que se desarrolla en esta capital del 18 al 21 de abril, resaltó que en Panamá existe la tecnología más avanzada del mundo en cuanto al cultivo de peces marinos como es el caso del Atlántico panameño.

En este sentido, indicó Benetti Panamá debe sentir mucho orgullo con las jaulas en el mar para el cultivo de peces marinos, es una cosa extraordinaria, y eso está generando trabajo, ya que trae beneficios socioeconómicos para el país y más que todo el reconocimiento a nivel mundial de que en Panamá existen estas tecnologías.



Aseveró el especialista Benetti que la Comisión Interministerial del Atún Tropical está en Panamá y es reconocida internacionalmente, porque el país cuenta con el único laboratorio en tierra que desova atunes.



Yo vengo a Panamá porque me encanta el país, pero aquí está la tecnología más avanzada del mundo en peces marinos, granjas off shore y atunes. Añadió que por ésta y muchas otras razones sin ninguna duda se debe seguir el ejemplo de Panamá que realiza sus mejores esfuerzos en aplicar la buena tecnología en beneficio de la acuicultura.



Expresó que este es un país innovador y en todos los sentidos sabemos que Panamá está adelantado en términos de innovación, tecnología y acuicultura, con ventajas sociales y económicas, sobre todo, con el reconocimiento a nivel internacional por tener estas características de innovación aplicándose a acuicultura de peces marinos, off shore y atunes.



El científico Daniel Benetti señaló que todos hablan en el mundo entero de Blue Economy (Economía Azul), de Circle Economy (Economía Circular), nada de desperdicios y de carbón neutro y aquí en Panamá se está haciendo y dio el ejemplo de Open Blue ubicada en el Puerto Internacional de Vacamonte en Panamá Oeste, que todo los desperdicios de su producción en la planta lo reaprovechan al producir harina y aceite de pescado.



Con la harina se utilizan componentes de ortos, alimentos que produce la empresa y se emplea para alimentar ganado, pollos, camarones, y hasta la piel del pescado se usa, pues se está enviando para Europa para extraer colágeno para hacer productos cosméticos y lo que se queda es prácticamente nada con lo cual se produce también alimentos para perros.



El Dr. Benetti en la plenaria del Congreso Latinoamericano y del Caribe de Acuicultura del Capítulo Regional de la World Aquaculture Society LACQUA23 abordó el tema “La Acuicultura de Peces Marinos en las Américas: De los Avances Tecnológicos a la Realidad Comercial".

