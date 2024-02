Bernal: caso contra "RM" desde hace rato es político

El catedrático Miguel Antonio Bernal advirtió que el caso contra el candidato presidencial Ricardo Martinelli, es "político desde hace rato" y dijo que Panamá -en base al Derecho Internacional- está obligado a expedir el salvoconducto, tras el asilo diplomático otorgado por Nicaragua.

Para Bernal desde que a usted le violan olímpicamente el debido proceso, se sale del mundo jurídico para caer en la venganza política y eso es lo que ha pasado con Martinelli.

El Doctor en Derecho dijo que sería cegarse no darse cuenta que la "metiche" está metida hasta la zapatilla en negar el salvoconducto y le dijeron a Cortizo: "usted no dará el salvoconducto" y quiero que alguien del gobierno venga a decirme que lo que estoy diciendo no es verdad. Lo que pasa es aquí creen que somos tontos. Bernal también cuestionó a algunos "directores" de medios están sembrando odios y rencores para provocar enfrentamientos.

El abogado también resaltó que después de la invasión de EEUU a Panamá, el gobierno de Endara tuvo que otorgar salvoconductos a figuras deleznables, torturadores y asesinos del régimen militar, porque la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático así lo establece.

A Bernal le mortifica la seriedad con la que algunos opinólogos dicen una serie de atorrancias increíbles con desparpajo, y destacó que la forma cómo Panamá aborde el asilo a Martinelli, sin duda será tema de análisis para academias y universidades serias, porque tarde o temprano tendrá que acatar el Derecho Internacional para dar el salvoconducto.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio