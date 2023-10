Bernal: Panamá a la puerta del fraude; Cedeño: no tuerzan el Derecho

Panamá está a la puerta de un fraude para las próximas elecciones generales del 5 de mayo de 2024, advirtió el catedrático y abogado constitucionalista, Miguel Antonio Bernal.

El letrado comentó que con la mal intencionada práctica que han puesto ha rodar en el Tribunal Electoral (TE), con relación al impedimento que se han inventado en contra de Marta Linares de Martinelli, es del concepto que se está al “umbral del fraude”.

Agregó que el TE, lejos de estar al servicio de la democracia, está es al servicio de la partidocracia anti-democrática que hoy día reina en el país.

En cuanto a si se pudiera tener confianza o no de cara a las elecciones generales de mayo de 2024, el catedrático dijo que su recomendación es “llenarse de prevención, malicia y absoluta desconfianza, ya que no se cuentan con los mecanismos, los medios y los instrumentos para poder ser centinelas y vigilantes de las actuaciones de los actuales magistrados del Tribunal Electoral”,

Dijo que como país, estamos bastante desamparados, pues según él, los magistrados del Tribunal Electoral de Panamá, son protegidos por la partidocracia que se vive hoy día. “Lo que hoy el Tribunal Electoral está haciendo, se perfila como un verdadero peligro para la convivencia pacífica que este país requiere. Ellos actúan así porque están dejándose manipular por el Órgano Ejecutivo y por una Corte Suprema de Justicia que demostró sus garras cuando nombró al último magistrado al Tribunal Electoral” señaló el letrado.

“Soy un convencido que los magistrados del Tribunal Electoral son más inclinados al fraude que a la democracia, ya que se han prestado al servicio de la partidocracia y no de los ciudadanos”, reiteró.

En tanto, el candidato a diputado por el Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño dijo que acudió ayer a la biblioteca de la Asamblea Nacional y revisó 12 tomos de las actas del debate de la Constitución de 1972 y comprender el espíritu de la norma sobre los impedimentos para ser vicepresidente y no encontró impedimento de un consorte para que pueda ser vicepresidente de su pareja. Aunque apoye la candidatura de Ricardo Lombana, no les voy a mentir y no voy a torcer el Derecho... la verdad por delante siempre. Me demoré dos horas revisando las actas. añadió el jurista.

Por su parte, el también abogado Sidney Sittón dijo que a esa biblioteca debe acudir el magistrado Eduardo Valdés, quien legisla y se cree constituyente, aparte de tarotista y vidente de las fuerzas oscuras.

Mientras que el candidato presidencial por la libre postulación, Melitón Arrocha, sostiene que deben dejar que la ex primera dama Marta de Martinelli compita como candidata a la vicepresidencia de la República. Déjenla correr, vamos a la contienda, dijo Arrocha en Radiografía, agregando que está ansioso de enfrentarse en un debate presidencial con Ricardo Martinelli.

Otro que opinó fue el exdirector de la Policía, Ebrahim Asvat, quien dijo en X: “Queríamos democracia y ahora le tenemos miedo a las elecciones. Que el pueblo decida lo que más le conviene”.

