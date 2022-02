Blades propone cerrar Asamblea y ministerios, y reducir la planilla

El cantante Rubén Blades Bellido de Luna sugirió ayer cerrar la Asamblea Nacional si no le aprueban proyectos al presidente que sea electo en los comicios del 2024, planteó eliminar hasta los ministerios y en un mismo programa se contradijo en cuanto a su postulación presidencial. "Ahora mismo no contemplo ninguna candidatura. Yo no he dicho que no voy a considerar una candidatura", dijo el hombre que acusa al resto de los mortales de malinterpretar sus expresiones.

En una pregunta directa de Sabrina Bacal, respecto a si tiene planes para competir en las primarias de junio y julio 2023 por el "Movimiento Otro Camino", Blades respondió: "¡ahora mismo no tengo absolutamente ningún plan para hacer eso!". Pero antes -contradictoriamente había expresado- "yo no he dicho que no voy a considerar candidaturas, lo que no voy es a recoger firmas".

Blades coincidió con Ana Matilde Gómez en una propuesta para que el próximo presidente desmantele el Estado clientelista y logre sanear el gobierno y luego renunciar a tres años para llamar a nuevas elecciones.

Explicó que el candidato debe decirle a la gente qué hará y luego esos argumentos transformados en proyectos los somete a referéndum para posteriormente someterlos al Órgano Legislativo.

"Si la Asamblea dice nosotros no vamos a ver eso... váyase pal' carajo: cierra la Asamblea y comienza a gobernar por decreto", expresó el intérprete de "Pedro Navaja", quien soltó una risotada cuando hizo esa propuesta.

Cuando se le recriminó que eso sería un Golpe de Estado Civil al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele, el cantante-abogado alegó que la "gente quiere el omelet, pero no quieren que le rompan los huevos".

"A Bukele no lo conozco, es una situación peligrosa una persona con tanta poder, pero hay una cosa que sí he visto y me causa pausa, es que el país parece apoyarlo. Yo ni siquiera voy a meterme en eso... no soy Bukele, pero las democracias también se equivocan", expresó Blades, insinuando nuevamente que no quiere una candidatura.

Respecto a la campaña del 2024, Rubén Blades alegó que es absurdo y una distracción hablar de candidaturas a dos años y medio, cuando lo que debe estar claro es la oferta electoral, de lo contrario sería un "charlatán"... no hay que distraerse con "boberías de quién será candidato".

Blades Bellido de Luna volvió a repetir qué no conoce las propuestas de Ricardo Lombana, el dirigente del Movimiento Otro Camino.

"En el caso concreto mío no le doy apoyo a nadie que no esté en favor del desmantelamiento del Estado clientelista y una propuesta de qué vamos hacer con los clientes; qué vamos hacer con la gente ...dónde los vamos a ubicar", añadió.

El propio Blades reconoce que en la esquina política donde se ubica, "el problema básico son los egos y la desconfianza".

También planteó un recorte en la planilla estatal que califica como "clientelismo político", pero reconoce que existe el problema de qué vamos hacer con los desempleados del Estado clientelista cuando se desmantele y haya gente en trabajos que no son necesarios.

El entrevistado sostuvo que no se puede andar en visitas de reina de carnaval y cantando un pedacito de Pedro Navaja... ni traer a Bad Bunny u otros que son amigos para atraer a la juventud, sino saber qué coño vamos hacer con la jubilación, la educación, la seguridad y qué propuesta hay para esa masa de 18 a 24 años.