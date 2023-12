Bomberos te ayudan a evitar que se prenda tu arbolito o la casa

Con la llegada de diciembre, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) intensifica sus esfuerzos para mitigar incendios y emergencias, en vista del incremento histórico de accidentes durante estas festividades.

Las estadísticas revelan que desperfectos eléctricos, escapes de gas, incidentes con fuegos artificiales y conatos de incendio al cocinar son causas prominentes de emergencias en esta época.



El BCBRP enfatiza la importancia de la conciencia pública sobre estos riesgos, subrayando las posibles consecuencias fatales de descuidos.

La institución recomienda inspeccionar y mantener en óptimas condiciones las instalaciones eléctricas, evitando sobrecargar enchufes o utilizar conexiones con cables deteriorados. Asimismo, se insta a la prudencia al utilizar fuegos pirotécnicos, especialmente cuando están en manos de personas bajo la influencia del alcohol o niños.

La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) del BCBRP ofrece una serie de medidas preventivas, incluyendo consejos para la instalación de luces navideñas, la precaución al decorar con velas y la supervisión constante mientras se cocina, entre otros.

Es esencial asegurarse de que los árboles navideños no estén cerca de fuentes de calor y que se humedezcan regularmente, así como utilizar extensiones y luces certificadas por organismos acreditados para evitar riesgos eléctricos. Además, se subraya la importancia de tener un plan de evacuación en caso de incendio y actuar con rapidez alertando a los bomberos y desconectando la energía eléctrica en caso de emergencia.

Ante cualquier emergencia, el BCBRP recomienda a la población actuar con calma, alertar a los ocupantes, evacuar rápidamente y llamar al número de emergencia 103 para reportar la situación.

La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) del BCBRP presenta una serie de medidas que le ayudarán a prevenir accidentes e incendios. Aquí se las compartimos:

1. Verifique que la instalación eléctrica se encuentre en buenas condiciones. De preferencia recurre a los especialistas (personal idóneo).

2. Adquiere las extensiones de luces en comercios acreditados y elige aquellas que tengan certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y aprobado.

3. Si compra un árbol natural, asegúrate que se haya cortado recientemente y que aún se encuentre fresco. No lo coloque cerca de fuentes de calor y material fácilmente combustible, ejemplo: cortinas, alfombras.



4. Cuando decore el árbol o tu casa, tome las siguientes medidas preventivas:

• Revise todas las extensiones de luces, que los cables no estén enredados, gastados, ni expuestos; los enchufes deben estar completos y en buen estado.

• No sobrecargue la salida eléctrica (tomacorriente, regletas eléctricas, extensiones, etc…).

• Evite encender velas en el árbol de Navidad o cerca de él. Y sí las enciende, procure siempre estar presente.

• El árbol debe estar a un metro de cualquier fuente de calor.

• Asegúrese que el árbol navideño no obstruya una salida.

• Agregue agua a la base del árbol. Asegúrese de agregar agua a diario.

• Use luces que cuenten con certificado expedido por un organismo de certificación de productos, acreditado y aprobado.

• Reemplace las guirnaldas luminosas que tengan cables deteriorados (que se observen el metal del cable), o conexiones flojas en las bombillas. Lea las instrucciones del fabricante para orientarse la manera adecuada para su instalación.

• Deseche el árbol seco rápidamente, y si puede llévelo a algún centro de reciclaje especializado. No lo deje en casa, en la basura común y mucho menos lo queme.

• Evite el uso y la manipulación de artefactos o productos pirotécnicos, tanto por niños como por adultos; que sólo deberían ser manejados por expertos.

• Tenga mucho cuidado en la cocina. En estos días de fiesta pasamos una gran parte del tiempo preparando los alimentos, utilizando la estufa, ya sea para hervir, saltear, rostizar, hornear, freír. Nunca dejemos los alimentos sin supervisión mientras se cocinan.

Sistema eléctrico

• Asegúrese de que la vivienda cuente con un sistema de protección eléctrica, a saber: disyuntores (breakers) o fusibles adecuados.

• Inspeccione cada juego de luces, nuevas o viejas. Deseche los que estén deteriorados.

• Utilice un máximo de tres juegos de luces de tamaño normal por cada tomacorriente.

• Utilice luminarias de buena calidad. Prefiera las certificadas por un laboratorio, por ejemplo, las identificadas por las siglas UL o FM.

• Si ilumina el exterior de la casa, las luces o guirnaldas deberán ser especiales para la intemperie y así lo deberá especificar el empaque.

• Apague todas las luces y adornos antes de acostarse o al salir de casa. Las luces defectuosas podrían causar un cortocircuito y provocar un incendio.

• Cuando tenga que usar una extensión, asegúrese de que no esté resquebrajada o desgastada y que sea adecuada para la carga eléctrica requerida por el electrodoméstico. Las etiquetas del fabricante generalmente incluyen está información.

• No ponga extensiones eléctricas por debajo o encima de alfombras, tapetes o cortinas. Cuando las coloque atrás o debajo de muebles; asegúrese que no queden aplastadas, pues puede deteriorarse su aislante y provocar un cortocircuito.

• Mantenga las mascotas lejos de extensiones para evitar que se enreden o muerdan los alambres.

• No permita a los niños jugar con las luminarias.

En caso de incendio actúe de la siguiente manera:

• Alerte a todos los ocupantes de la vivienda.

• Evacue de inmediato.

• Llame a los bomberos al número 103.

• Desconecte el suministro eléctrico de la residencia, apagando el interruptor principal.

• Tenga un plan para evacuar en caso de emergencia, comuníquelo a toda la familia y practíquenlo.

La conciencia y la precaución son claves para disfrutar de unas fiestas seguras. El compromiso y la colaboración de la comunidad son fundamentales para prevenir incidentes y garantizar unas celebraciones de fin de año libres de tragedias.

