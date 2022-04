Bosco interpone denuncia; afirman que ella tiene problemas mentales

El exalcalde Bosco Ricardo Vallarino interpuso una denuncia en la Fiscalía hoy, luego de experimentar un episodio de agresión con deseos sexuales e intento de robo incluido.

LEE TAMBIÉN: Cortizo reconoce que plata de la minera no salva a CSS

Publicidad

A través de sus redes sociales, Vallarino informó anoche, que mientras salía de la casa de su papá entre vía Brasil y Calle 50 una mujer se le acercó y le pidió el bote. Éste al escuchar que le dijo “vecino” no dudó en complacerla, pero fue una mala decisión.

En varios videos narró que la mujer, quien dijo llamarse Sofía, una vez se subió a su vehículo le manifestó que siempre soñó tener algo con él, a lo que le respondió que se acercó a Jesús, “no quiero nada contigo”.

Tras todo esto, la chica le agarró la mano y la colocó entre sus piernas. Él, al ver esto, la retira y le dice que no, pero la mujer volvió hacer lo mismo, en esta ocasión lo filma. Sin embargo, al ver lo que pasaba decidió encender su celular.



Ante tanta insistencia, le agradeció por querer hacerle el amor. "No mi cielo, yo me porto bien, me acerqué a Jesús, mi esposa está muy bonita, no necesito, te agradezco", manifestó.

Acto seguido y en modo de resumen, la chica se tapó la cara para que no la vieran y le dice a Bosco que lo baje. Al parecer la situación se puso más tensa cuando ella le pidió 20 dólares, y él le dice que no y le ofrece 5 para el taxi.

Bosco detalla que cuando decide llevarla a una parada de bus, la mujer se le arrebató y le quitó los lentes y después le pidió la cadena de oro. Fue entonces cuando el comunicador bajó la ventana y pidió que llamaran a la policía. En ese momento dos autos se detuvieron a socorrerlo.

Hay más afectados por su modus operandi

Este medio contactó a Bosco Vallarino para saber más del tema y sin problemas relató que ya había ido a la Fiscalía para interponer la denuncia en contra de esta mujer.

A través de varias capturas de pantallas, menciona que otras personas lo contactaron por lo sucedido, el primer caso de un joven que en 2019, se encontró con la misma mujer en el Santuario, que pedía ayuda por una dirección. En ese entonces él le dio el bote, pero más adelante se comportó de la misma manera que lo hizo con Bosco y con claras insinuaciones sexuales.

Luego de eso, médicos del Hospital de Especialidades Pediátricas y la Cooperativa de Médicos le informaron que es bastante común esta situación con esta mujer y detallan que es paciente psiquiátrica. "Es de cuidado, anda armada. Cuando le quitas la alarma al carro se mete al puesto de pasajeros", denuncia uno de los afectados.

Algunos conocidos de la televisión también relatan que han tenido situaciones similares con la misma mujer, incluso han habido lesionados. Ellos informan que hay múltiples denuncias en su contra en el Ministerio Público.

Al consultarle a Bosco Vallarino por la falta de malicia dijo lo siguiente: "Yo soy scout y fui presidente de la Asociación Nacional de Scout, como norma de vida nosotros tenemos que hacer una buena acción todos los días y lo único que cuenta es que al final si me robó algo: El deseo de ayudar, de hacer el bien a un desconocido... me mató el deseo de hacer algo bueno por una persona que no conozco".

En las redes sociales, hay comentarios que ponen en duda lo narrado por el comunicador e incluso afirman que parece que ambos se conocieron antes.

"No me importa lo que otros opinen. Yo estoy en paz con mi conciencia y con Dios. Uno cae en los 5 minutos por hacer el bien.¡No es justo!", sentenció el famoso.