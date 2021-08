Brote de leishmaniasis golpea comunidades de extrema pobreza

Un brote de la enfermedad conocida como leishmaniasis azota en estos momentos a gran parte de la población infantil en varias comunidades del norte del distrito de Santa Fé de Veraguas, según una fuente del Ministerio de salud de esa región.

Fidencio Sánchez, residente en la comunidad de Guázaro y también funcionario del Minsa dio a conocer que actualmente se tiene registro de más de 25 casos recientes en su mayoría niños solo en esa comunidad.

Según Sánchez, lo peor de estos casos es que las familias o personas enfermas con leishmaniasis no tienen la forma o la manera de ir al centro de salud más cercano que esta Santa Fe, cabecera o en este caso a Río Luis y Calovébora.

Sostuvo que, en algunos casos por lo distante y difícil de salir de sus poblados en busca de ayuda médica, no logran curarse como debe ser en otros casos el sistema cultural de las familias que pertenecen a las sectas religiosas que no buscan la atención médica y prefieren morir o a lo que Dios quiera.



Habitantes en Guazaro, Calovébora, Río Veraguas y otras comunidades lejanas de la costa Atlántica de la provincia de Veraguas en el distrito de Santa Fé, también dieron información de la aparición de casos de malaria, tuberculosis, leishmaniasis, parásitos en los niños y otras enfermedades que terminan con la vida de los enfermos.

Fidencio Sánchez sostuvo que es alarmante la cantidad de casos que hay en estos momentos en una sola comunidad hay unas 25 personas contagiadas y hay poblados distantes que también tienen pobladores enfermos con leishmaniasis.

Las personas no pueden salir a los centros de salud u hospital por las condiciones de mal tiempo, pobreza extrema, lo lejano y lo difícil para viajar.

Sostuvo que aparte de esto en los puestos de salud establecido en esa área no hay medicamentos.

Sobre este tema el doctor Ricardo Chong, epidemiólogo del Minsa en Veraguas, dio a conocer que los centros de salud del distrito de Santa Fe, se suficientes tratamientos para atender y poder combatir la leishmaniasis en las personas que padezcan la enfermedad.