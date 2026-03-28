Buscan ordenar transporte turístico en Colón para fortalecer la económía

La Gobernación de Colón coordinó una mesa de trabajo para reorganizar el transporte turístico en el puerto de Colón 2000 Cruise Port, con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes y dinamizar la economía local.

Julio Hernández manifestó que estas acciones forman parte de una estrategia para reactivar el turismo, considerado uno de los principales motores económicos de la provincia.

En el encuentro participó Rigoberto Hall, en representación de la Cámara de Comercio de Colón, respaldando iniciativas que permitan generar orden, confianza y mayores oportunidades económicas.

Como parte de las medidas, se anunció la citación de cooperativas de transporte y de la administración del puerto, con el fin de establecer reglas claras y mejorar el servicio a los cruceristas.

La coordinación busca ordenar el sector para atraer más turismo y reactivar la economía colonense.

En esta época arriban varios cruceros procedentes de diferentes partes del mundo a la ciudad de Colón, cuyos visitantes utilizan el transporte en la costa atlántica para trasladarse hacia distintos puntos turísticos.