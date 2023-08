Cae la confianza del consumidor panameño

El Índice de Confianza del Consumidor presenta una disminución en su resultado para esta medición, al compararlo con el resultado de mayo, siendo la percepción sobre la situación económica del hogar, en los próximos 12 meses, el único componente del índice con resultados dentro de los niveles de confianza.

Las expectativas del consumidor de Panamá ante la situación económica del país así como sobre la probabilidad de conseguir empleo y ahorrar dinero siguen en niveles de desconfianza y los mismos han caído en general levemente, de acuerdo con una encuesta divulgada por el presidente de The Marketing Group, Domingo Barrios.

"Nuestro mayor problema hoy en día sigue siendo la generación de empleos", subrayó Barrios, una situación que "heredamos de la pandemia de una manera agravada y acelerada, porque ya veníamos con un decrecimiento en el tema económico previo a la pandemia desde el gobierno anterior".

El 29 % de los encuestados considera que es muy probable que obtenga un trabajo, el 26 % estima que es bastante probable que tenga trabajo, el 16 % piensa que es poco probable obtenerlo, mientras que un 23 % considera que no tendrá empleo y un 6 % no sabe/ no tiene idea si podrá obtener un empleo.

Respecto a la perspectiva del consumidor sobre la situación económica del país para los próximos 12 meses marcó 78 puntos, lo que supone una caída de 5 puntos en comparación con mayo, mostrando un retroceso en la confianza.

En cuanto a la expectativa sobre la situación económica de sus hogares en el futuro, este nivel se mantiene en 102 puntos, continuando dentro de los niveles de confianza al igual que las cuatro mediciones anteriores, según resaltó la CCIAP.

