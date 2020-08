Calificadora pide a Panamá pelarle el ojo a la deuda

La calificadora Moody's en una actualización de opinión sobre el crédito de Panamá, advierte que se debe estar atentos a no mantener un deterioro continuo de las métricas de la deuda; cumplir con los topes de déficit del sector público no financiero establecidos en la regla fiscal y no incurrir en el debilitamiento del gobierno

En términos de gobernabilidad, el control de la corrupción es uno de los desafíos más urgentes de Panamá, señala la calificadora.

Moody's dijo que revisó las proyecciones de crecimiento anual del PIB real para 2020 que será -10%

Además destacan que los ingresos corrientes recaudados por el gobierno central serán un tercio menos de los ingresos recaudados en 2019.

Los mayores déficits fiscales en 2020 y 2021 tendrán un efecto negativo significativo sobre la carga de la deuda. La deuda en el 2020 será del 59% en relación con el PIB y se deteriorará a 62.6%, en el 2021.