Camacho Castro: Miembros de RM siguen firmes y no se rinden

Luis Eduardo Camacho Castro, secretario general del Partido Realizando Metas (RM), manifestó que la situación de Ricardo Martinelli sigue siendo la misma y el mismo se mantiene bajo el asilo político que le otorgó la República de Nicaragua.

El Gobierno de Nicaragua le otorgó a Martinelli la condición de asilado, toda vez que encontraron suficientes razones para calificarlo como un perseguido político.

“Él se encuentra en el asilo político, bajo la condición de perseguido político. El Gobierno Nacional como ya ustedes saben negó el salvoconducto de salida y mientras ese salvoconducto garantice la integridad y el respeto a la vida de Ricardo Martinelli no va haber solución pronta, aparte del problema diplomático que se ha metido Panamá al incumplir con los convenios internacionales que rigen el asilo político”, dijo.

El vocero explicó que el salvoconducto lo solicita por los canales diplomáticos el país asilante, es decir Nicaragua, se lo solicitó a la Cancillería panameña.

Destacó que los convenios internacionales obligaban a Panamá a dar ese salvoconducto, “pero la terquedad de la dictadura civil que vivimos en el país con Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo, nos mete ahora en una controversia diplomática internacional”.

Expresó que la dictadura civil que tenemos en Panamá, no solamente, le muestra a los panameños que no respeta la Ley, tratados y la Constitución, sino que a la comunidad internacional le deja en evidencia que la dictadura de Cortizo y Carrizo no está dispuesto a respetar los convenios internacionales que rigen el asilo y los Derechos Humanos.

En cuanto al tema de que Martinelli estuviese haciendo algún tipo de proselitismo político desde la embajada de Nicaragua, Camacho respondió que él no ve ningún tipo de bandera de Realizando Metas o Alianza.

“Yo solo veo a panameños, algunos miembros de nuestro partido que visitan a una persona que está siendo perseguida políticamente por Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo y si eso es proselitismo político, bueno haremos proselitismo político”, dijo.

Añadió que los miembros de Realizando Metas son de una sola línea, de palabra, que creen en la democracia, que no se rinden, ni se venden, “esto que lo escuche bien Cortizo y Carrizo”.

Hay que indicar que las denuncias de amenaza contra su vida e irrespeto de los términos judiciales por parte de Panamá, fueron las razones que lo llevaron a solicitar este asilo, el cual fue concedido por el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

