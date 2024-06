Camacho: declinación fue decisión personal

Declinar la candidatura a la presidencia de la Asamblea Nacional fue decisión personal y no impuesta, expresó el diputado electo Luis Eduardo Camacho.

Camacho expresó que ni el presidente de Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, ni el mandatario electo, José Raúl Mulino, le pidieron que abandonara la carrera presidencial.

"A mí ni Martinelli, ni Mulino nunca, en razón del respeto que me tienen, me pidieron que declinara mis aspiraciones", expuso Camacho.

En este sentido resaltó que cuando consideró convertirse en candidato tampoco les pidió permiso a ninguno, porque sus decisiones son propias.

Camacho, además, destacó que fue la bancada de Realizando Metas y no la directiva, la que lo eligió como aspirante a dirigir la Asamblea.

"Yo soy amigo de Martinelli y para mí era obvio que muchos iban a querer plantear la candidatura como un deseo de Martinelli, no lo puedo evitar, pero quien me eligió a mí es la bancada", expuso.

Camacho reiteró que ha dejado en libertad a la bancada de Realizando Metas para que elija a otro candidato, si así lo considera.

Puntualizó, asimismo, que no está atado a un puesto porque seguirá siendo el mismo si es diputado o no, o si es presidente del legislativo o no.

"No busco que nadie me quiera, sino que me respeten", manifestó el diputado.

Para Camacho es clave que la Asamblea ayude al gobierno del presidente Mulino a brindarles mejores días a los panameños y superar la crisis de los últimos años.

El ingeniero Alain Cedeño sería ahora la figura con mayor opción para ser el posible candidato de RM a la presidencia de la Asamblea.

