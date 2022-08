Cáncer de cuello y cabeza; un mal al que se debe prestar atención

Los tumores malignos están entre las principales causas de muerte en el país, según el Instituto Nacional de Estadística de Panamá. Es por ello que la detección temprana se ha vuelto fundamental, esto para prevenir complicaciones como el cáncer de cabeza y cuello.

El doctor Ignacio Veliz, médico oncólogo del Instituto Oncológico Nacional (ION), explicó a Crítica sobre los parámetros que se deben tener para evitar este mal, tratamientos y el porcentaje de personas en Panamá que logran sobrevivir a este terrible mal.

El especialista detalla que junto al cáncer de mama, pulmón e hígado se mantiene como los principales factores de muerte. “En el 2021 disminuyó el diagnostico de pacientes de cáncer o la llegada de pacientes al ION. Se diagnosticaron 100 casos de cáncer y cuello”, detalla.

¿Cuáles son las principales causas, síntomas y signos de alerta?

Siempre lo que debemos hacer es controlar la salud, las personas deben tomar conciencia. Las personas deben tener un estilo de vida saludable.

Con el nombre de cáncer de cabeza y cuello se conoce al conjunto de tumores malignos que suele tener su origen en las células escamosas que recubren las superficies de la mucosa de la cabeza y el cuello, por ejemplo, las del interior de la boca, la garganta y la laringe. Sus síntomas van desde un bulto en el cuello; una llaga en la boca o en la garganta que no sana y duele; hasta dolor de garganta que no desaparece; dificultad para tragar; y cambio o ronquera en la voz.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo?

La incidencia del cáncer aumenta muchísimo con la edad, muy probablemente porque se van acumulando factores de riesgo de determinados tipos de cáncer. A esta acumulación global se suma la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular que suele ocurrir con la edad.

Los dos factores de riesgo más importantes del cáncer de cabeza y cuello se asocian al consumo de alcohol y tabaco. El uso de cualquier tipo de tabaco, como cigarrillos, pipas, mascar tabaco y cigarros, puede aumentar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Mientras más joven inicie, tendrá más riesgos.

Por otro lado, el 70 % de los casos de cáncer en la orofaringe (que incluye las amígdalas, el paladar blando y la base de la boca) se asocia al virus del papiloma humano (VPH), que es un virus común de transmisión sexual. Este es el mismo virus que puede causar cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer, canal anal y de pene.

En Panamá, ¿cuál es la incidencia?

El ION es el hospital es el referente a temas de cáncer, podemos decir que hubo 100 pacientes en el 2021. Se puede decir que casi el 90% se trata en el Instituto Oncológico.

En lo que va del 2022 va cercano a los 50 casos. Respecto a hombres a mujeres, tienen a predominar un poco más en hombres por los estilos de vida de los caballeros.

¿Cómo se clasifican este tipo de cáncer en la cabeza y la garganta y cuáles son los más comunes?

Los cánceres de cabeza y cuello se clasifican según el tamaño y el lugar en el que se originan: Los tipos más comunes serían:

Cáncer orofaríngeo: comienza en la parte de atrás de la boca o en la garganta.

Cáncer nasal: comienza en la abertura detrás de la nariz, un espacio que va por encima del paladar y luego desciende hasta unirse a la parte de atrás de la boca y de la garganta.

Cáncer de seno paranasal: comienza en las aberturas alrededor o cerca de la nariz denominadas senos.

Cáncer nasofaríngeo: comienza en la parte de arriba de la garganta, detrás de la nariz.

Cáncer de laringe: comienza en la zona de la laringe.

Cáncer hipofaríngeo: empieza en la parte baja de la garganta, al costado y detrás de la laringe.

La importancia de la detención temprana

La detención temprana es importante en cualquier enfermedad, lo ideal es la prevención primaria, para poder curar este tipo de mal. Aparecen con mayor frecuencia en mayores de 45 años, pero para prevenir se debe estar al pendiente desde antes de esta edad.

Disfonía es cuando tenemos alteraciones en la voz, no son normales y las asociamos a procesos infecciosos. Sí demora debe descartarse alguna alteración en la laringe, si tengo una lesión que no me sana en la boca, hay que ir al odontólogo debe ir a revisarse.

Una pieza dental, también debe revisarse para descartar. También se debe descartar cualquier tipo de bulto en el cuello se debe evaluar. Los procesos infecciosos bacterianos, no tienen referencia a este tipo de casos. En este caso se deben tratar se deben tratar con medicamento.

¿Cuáles son los Tratamientos y medicamentos?

Los tratamientos dependen del sitio anatómico. Si están al inicio se puede tratar con procedimientos quirúrgicos.

El tratamiento del cáncer de cabeza y cuello puede incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigi-da, inmunoterapia o una combinación de tratamientos. El plan de tratamiento para cada paciente depende de varios factores, incluso la ubicación del tumor, el estadio del cáncer, la edad y la salud general de la persona.

Con frecuencia, se usan muchos tipos de tratamientos juntos, por ejemplo, cirugía seguida de radioterapia o radioterapia combinada con quimioterapia. El manejo del cáncer de cuello y cabeza suele requerir de un equipo de médicos y otros profesionales, incluidos nutricionistas/dietistas y terapistas del habla y del lenguaje.

También, en las últimas décadas, la inmunoterapia se ha convertido en una parte importante del tratamiento de algunos tipos de cáncer, ya que es un tipo de tratamiento que estimula las defensas naturales del cuerpo para combatir el cáncer, ayudando al sistema inmune a aumentar su eficacia para detener o retardar el crecimiento de las células cancerígenas, evitando así que se extienda.

Cuando se sale de este sitio de la garganta y cuello, cambia a metástasis, lastimosamente se va a pulmones o hígado, en este escenario tecnológicamente no tenemos la capacidad de curarla y se controla, para lo que se utiliza la quimioterapia. En este caso los costos han disminuido.

Se han desarrollado medicamentos con anticuerpos monoclonales, son tratamientos que utilizan el sistema inmunitario del cuerpo, que se encarga de combatir gérmenes y de luchar contra las enfermedades, incluido el cáncer. Es como saltarse la vacunación, para generar anticuerpos y atacan estructuras del cáncer, que combinado con otros tratamientos dan mejores resultados.

Cuando digo costoso, si se da el tratamiento a título personal, serían miles de dólares en un paciente, cuando se habla de institucional, si se logra que le cueste mucho menos, pero somos un país limitado y se necesita usar los recursos de manera eficiente. Cada vez se torna en un reto poder incorporar estas estrategias para ayudar a los pacientes.

Mientras más temprano se detecte una enfermedad, serán menos a los que se deberán aplicar estos tratamientos y los recursos serán más abarcados.

Un promedio de vida

A veces es difícil hablar del beneficio que se logran en los pacientes, hay que hablar en poblaciones en general. Hay una población a la que se le da la intervención terapéutica y otras no. El cáncer de cuello y cabeza cuando llega a una enfermedad metastásica es una enfermedad extremadamente agresiva. Con las estrategias del 2008 podrías vivir unos 12 o 14 meses. A medida que se han avanzado puede que dure más.

Lastimosamente están los pacientes que no logran estos meses, pero también otros que duran muchos más.

Hay que cuidar el cuerpo, tener buena alimentación, ejercicio, cuidarse, pero como experto las personas deben tratarse en caso de detectar cualquier síntoma raro, debe tenerlo como una bandera roja para ir a una atención médica.

