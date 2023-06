Carmencita tira las cartas a candidatos; no gasten plata que no van

La espiritista Carmencita le leyó las cartas a los candidatos a la Presidencia de la República de Panamá en 2024 y aprovechó la ocasión para decirle a algunos se bajen del bus y no gasten plata.

Carmencita agarró sus cartas y fue viendo de uno a uno viendo lo que les depara de aquí al otro año.

"Primero le vamos a hacer una lectura a Gaby Carrizo, para él muchos impedimentos. Ahora sigue Martín Torrijos Espino, en su caso está la cosa al revés. Llegamos a Ricardo Lombana, no gaste plata que no va para ningún lado. José Isabel Blandón, que no gaste mucha plata, bastante le quedó de la arreglada de Salsipuedes, pero usted no va para ningún lado. Ahora de Rómulo Roux, también le digo que entre los políticos habrá dos enfermos, como tú no te cuides una muerte te va ha quitar el trabajo", inició diciendo.

Y para terminar, Carmencita le dijo al exmandatario Ricardo Martinelli, cómo ve su futuro.

"Mire como lo han llevado a pesar de todo lo que le ha pasado.Una persona como cuando la llevas como un rey, futbolista, así lo traen cargado a él. Yo estoy leyendo las cartas, la primera arriba en los hombros, la segunda, la temperancia, que es de temperamento fuerte, a pesar de todo es bueno y de hacer peregrinaje, iglesia y orar. Le vienen cosas buenas de la famila, a pesar de lo que le haya pasado, será con sus hijos" dijo

Recalca: "Las cartas dicen que debería empezar por perdonarse primero, haga un examen. Debe unirse usted va para arriba, no lo digo yo, lo dicen las caras. Hay mucha confusión a su alrededor, pero aquí le marca cooperación. Usted es un hombre campechano, lo que no tiene cualquiera. Sale con una camiseta y tira mezcla y esto es lo que lo tiene en la mente de las personas".

La espiritista indica que puede ver la estrella de la esperanza en su futuro. "Se le ve muy bien señor Martinelli para usted. Yo le diría hasta ahora, esperemos más adelante, que el 99% está animado por usted", puntualizó.