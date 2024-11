Chapman: jubilaciones especiales a los tongos son insostenibles

El Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, expresó que las jubilaciones especiales para los miembros de la Fuerza Pública, son "insostenibles e impresentables".

Sus declaraciones se dieron tras una pregunta del diputado chiricano Osman Gómez durante una reunión informativa sobre las reformas al sistema de seguridad social, donde el miembro de la Asamblea señaló que ha observado casos de personas jubiladas a los 30 años de servicio que continúan recibiendo pagos de hasta $10 mil mensuales a la edad de los 50 años hasta cumplir 62 años.

Tenemos que hacer algo, aquí no hay dos países y eso le cuesta más de $100 millones anuales al Estado.

Chapman advirtió que, en un futuro, más de la mitad del presupuesto de la planilla del Ministerio de Seguridad podría estar destinada a cubrir jubilaciones especiales en lugar de financiar a gente que está trabajando... es un problema que hay que atender.

Yo me sumo a los que están protestando, no puede haber dos tipos de ciudadanos... los que estamos aquí no tienen ese tipo de jubilaciones, expresó el titular del MEF.

Felipe Chapman explicó que el pago de estas jubilaciones especiales es una obligación financiera del Gobierno, no de la CSS.

