¡Chapman se enloquece con "El Loco"!

Un simple tuit de Ricardo Martinelli sobre la crisis en la Caja de Seguro Social (CSS), provocó una inexplicable explosión y ataques del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman contra el exmandatario.

Martinelli indicó que "el problema de la CSS es complejo y hay que resolverlo, pero nadie está anuente, ni habla de mejorar el servicio, bajar el costo de los medicamentos. ni buscar la eficiencia administrativa. Como dicen “para ganar hay que sacrificar”. Cualquiera propuesta tendrá gente a favor o en contra, pero la Asamblea Nacional debe pelear por el pueblo y no por los intereses particulares de quienes siempre han mangoneado esta economía. Apoyemos al Presidente y al gobierno que tiene las mejores intenciones, pero los intereses creados no permiten la solución de este problema, pues toca su bolsillo, agregó.

Tilda de mentiroso a "El Loco".

En ningún momento "El Loco" se refiere a Chapman, pero éste estalla y tilda a Martinelli

de "mitómano que se miente a sí mismo todos los días" y alega que ha recibido ataques del exmandatario por los últimos 15 años... chequen sus cuentas de redes ... "lo continúa haciendo ahora, cobardemente".

La reacción del ministro se dio en el programa "Noticias 180 Minutos", donde alegó que lo que dice Martinelli no lo hizo cuando estuvo en el gobierno y tuvo la oportunidad de revisar y actualizar lo que tenía que hacerse y que mandaba la ley... no lo hizo, no lo hizo y está mintiendo otra vez.

Todo indica que el ataque de Chapman surgió, por la propuesta de la bancada de Realizando Metas (RM) de gravar los préstamos y depósitos interbancarios internacionales, depósitos overnight, así como los costos de renovación y membresía de las tarjetas de crédito, como alternativa para fondear el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

Además, los diputados rechazaron el aumento de la edad de jubilación y propusieron que los fondos de la CSS sean invertidos en instituciones públicas y privadas seguras, seleccionadas a través de procesos de licitación pública que eviten la existencia de conflictos de interés y maximicen los rendimientos para el sistema de seguridad social.

Felipe Chapman dijo estar seguro de que Martinelli es la razón de ser del pronunciamiento de la bancada RM. "Él es uno de los que está detrás de esa propuesta y ha estado continuamente atacando al presidente y a estos que estamos aquí", subrayó el ministro.

“Yo no he sido presidente de la República, no he sido ministro de Estado antes, es la primera vez que estoy aquí y estoy enfrentando un problema, siendo partícipe en un grupo que está dando propuestas que no son agradables, que no son populares, como ha hecho Dino [Mon] y como ha dicho el ministro de Salud, hablando de frente con la verdad sin manipulaciones y sin poner cosas en redes en cuenta anónimas”, añadió.

Reclaman renuncia de Felipe

Pero el subsecretario de Realizando Metas, Alejandro Pérez, recomendó la renuncia del ministro de Economía y Finanzas. “Lárguese del gobierno, en donde usted no puso un voto, ya que lo único que ha demostrado es incapacidad manifiesta”, dijo el abogado.

Según Pérez, Chapman “quiere que el negocio de los fondos de la CSS pasen a ser administrados en la empresa en donde está su esposa”.

El defensor de los intereses creados abrió la boca para atacar a Ricardo Martinelli sin tener la mínima vergüenza de ser parte de un gobierno que llegó a la Presidencia con los votos que jaló Martinelli”, dijo Alejandro Pérez.

Aseguró que todos los miembros de Realizando Metas apoyan la decisión de su bancada y de la bancada mixta y destaca que Martinelli no está detrás, sino adelante en la defensa del pueblo panameño”.

Alejandro Pérez indica que las palabras de Chapman son “irrespetuosas hacia el Órgano Legislativo que como poder del Estado debe actuar independiente. Usted Felipe Chapman no solo es un ignorante, lo cual fue demostrado al no poder cuadrar el presupuesto de la nación, sino que está rabioso, porque se le está desmantelando el negocio que montó con las administradoras de inversión en las reformas a la CSS, concluyó el abogado.

Por su parte, el diputado Luis Eduardo Camacho, defendió la propuesta presentada como una alternativa para no aumentar la edad de jubilación, iniciativa que ha generado el rechazo de la Caja de Ahorros, el Banco Nacional de Panamá, la Asociación Bancaria de Panamá y de la Cámara de Comercio y de la Apede.

Según Camacho, la propuesta presentada es financieramente y jurídicamente viable, al tiempo que, agregó que existe en otros países de Sudamérica, algunos de Centroamérica e incluso en Estados Unidos.

Detalló que las transacciones “overnight”, que los bancos hacen a diario sobre sus excedentes, se manejan billones de dólares que en estos momentos no están gravados y que lo único que va a pasar es que los accionistas van a ganar menos, pero van a seguir ganando... todos tenemos que aportar por el rescate de la CSS y quien más tiene que aportar, es quien más tiene, dijo en Telemetro Reporta.

Muñoz vuelve y se baja del bus

En tanto, José Muñoz, presidente del partido Alianza, ratificó su respaldo a la gestión del presidente José Raúl Mulino e indicó que sus diputados que forman parte de la bancada mixta, “no están autorizados para endosar el pronunciamiento” sobre gravámenes a los bancos.

Alianza cuenta con dos curules en la Asamblea: Osman Gómez por el circuito 4-2 y Joan Guevara, del circuito 8-1.

