Ciclo de la inseguridad: Factores y políticas fracasadas

La criminalidad se incrementa de forma exponencial a partir de hechos y factores que influyeron directamente sobre Panamá.

BREVE PANORAMA.

Publicidad

Desde los EEUU se desarrollaron 2 macro planes para aplicar en Latino América: Para México y Centroamérica el Plan Mérida y en Colombia se aplicó el Plan Colombia.

1.- PLAN MÉRIDA. PACTO DE SEGURIDAD ENTRE MÉXICO Y LOS EEUU. En el 2008. Su primera fase se realizó entre el 2008-2010 y recibieron fondos de 1.500 millones de dólares para equipar a las fuerzas de seguridad mexicanas; para elevar la inteligencia, la cooperación y aplicar un método de investigación, arresto y extradición de los líderes de los carteles.

2.- PLAN COLOMBIA. PRIVILEGIO LO MILITAR SOBRE LO SOCIAL. Entre el 2001-2016 se invirtieron 10. 000 millones de dólares en ayuda militar. La lucha contra las drogas fracasó. Aumentaron las violaciones de los Derechos Humanos. Los famosos “Falsos Positivos”.

EEUU. - MÉXICO. Crearon en EEUU la figura del “Zar” antidrogas como el responsable de la lucha contra el narcotráfico de EEUU. El general Barry McCaffrey fue uno de sus mejores exponentes.

En los EEUU durante el año 2000 se triplicó la fabricación de armas pequeñas después de más de 10 años de control. El final de la prohibición de las armas de asalto en el 2004 fue un factor impactante. Aumentaron las ventas desde los EEUU a México durante la administración del Expresidente Felipe Calderón (2008) de todo tipo de armamento de guerra, y la nueva política de utilizar el poder militar para enfrentar a los megacarteles.

La DEA/CIA desarrolló varias operaciones fallidas una de ellas: RÁPIDO y FURIOSO. (La operación "Rápido y Furioso" (2006-2011) permitió la entrada ilegal de más de 2 mil armas de guerra de Estados Unidos a México para ser utilizadas por los diversos grupos delincuenciales que operaban en el país. La operación consistía en dar libertad a las personas acusadas de traficar armas entre Estados Unidos y México, con el fin de seguir la cadena de compraventa y poder llegar hasta el uso final de éstas, comprobando que las personas detrás de esta operación eran los cárteles de droga mexicanos. Esto tenía el respaldo legal del entonces fiscal federal estadounidense.

¿Quiénes son los implicados en el caso Rápido y Furioso? Entre los acusados están el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna; su mano derecha Luis Cárdenas Palomino; y el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán. Esta operación fue investigada luego en el Congreso de los EEUU.

Otra operación fallida, reclutaron al recién condenado en Nueva York y lo denominaron como el “Zar” antidrogas” de México Genaro García Luna. Como su ficha estratégica - El hombre de la DEA/CIA en México - para desarrollar la guerra en contra de los mega carteles mexicanos. Que traicionan a los gringos, haciendo fracasar el plan de los EEUU en México.

De paso, se afectó el Plan Mérida para toda Centro América. El resultado final de la fallida estrategia gringa fue su gran fiasco. Como resultado se da la grave repercusión de reforzar el poder de las mega estructuras criminales mexicanas.

Colombia – EEUU: Se desarrolla el Plan Colombia. El primer plan Colombia fue diseñado como un paquete de ayuda internacional para la búsqueda de la paz, sí funcionó fue básicamente para que las relaciones sociales funcionarán, con una política de inversión en infraestructura y el sector social mediante programas educativos.

Pero el Plan Colombia No 2, el definitivo, su objetivo fue la lucha contra el tráfico de drogas. Para ese momento los grandes carteles colombianos estaban neutralizados. La solución de dar de baja a poderosos líderes de los carteles de drogas no fue una solución sostenible en el tiempo. No afectó la comercialización de la cocaína, el mercado ha crecido tanto en rutas, han surgido muchas organizaciones criminales BACRIM asociadas con los paramilitares y las FARC y el ELN.

Nacen otras organizaciones criminales tomando control de las fronteras con Panamá. Otro fracaso de la estrategia antidrogas de los EEUU. Que su máximo interés era contener entre México y Colombia el tráfico de drogas en ruta al Norte.

En Colombia aplicaron el mismo librito del de México: Crearon el “Zar” antidrogas” fue en su momento el General de la Policía de Colombia Oscar Naranjo. Llegó a ser vicepresidente.

PANAMA. Siguiendo estas políticas de los EEUU . Para esa época el gobierno de turno implementó cambios (2004-2009) en la reorganización de la FFPP . Nació el SENAFRONT sacando 1.000 unidades de la Policía Nacional debilitando su fuerza. Reconstruyen la antigua PTJ a DIJ sacando cuadros formados de inteligencia de la Policía. Debilitando la operatividad de la Policía con graves consecuencias en el tiempo que hoy impactan.

Ambas iniciativas han producido otras consecuencias que nos afectan hoy a Panamá.

1.- Incremento del cultivo de Coca. Aumentó el tráfico a través de Panamá.

2.- Aumento de víctimas. Solo en el 2009, de acuerdo a datos aumentaron los asesinatos a 818 homicidios.

3.- Aumento y desplazamiento forzado. Nacen barriadas donde residen extranjeros ilegales.

4.- Incremento de la minería ilegal. (Fenómeno nuevo en Panamá, en su gran mayoría colombianos ). Efectos del Plan Colombia.

5.- El crecimiento de las pandillas y bandas locales que dan un salto y se conectan con las grandes organizaciones criminales. Influenciadas desde Colombia, México y Venezuela.

6.- Le dan mayor prioridad a la lucha contra el tráfico internacional, interdicción, afectando la seguridad interna.

7.- Los planes fallidos implementados desde Washington en México y Colombia fracasaron con consecuencias directas en Panamá, con el efecto del aumento de la criminalidad, porque las Organizaciones Criminales se trasladaron a Panamá aprovechándose de las condiciones de centro financiero y centro de comunicaciones marítimas y aéreas: Y un estado débil con instituciones penetradas.

Se produce el efecto que hoy vivimos en Panamá: un estado cooptado y reconfigurado por las mega estructuras del Crimen Organizado Trasnacional.

Contenido Premium: 0