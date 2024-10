Colón sin fondos para celebraciones de noviembre y navidad

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, informó a los concejales del distrito que, aunque se presentó un presupuesto de 100 mil dólares para las festividades patrias, el municipio no dispone de estos recursos. "Este año, de manera responsable, no podemos realizar fiestas en el distrito de Colón", afirmó el alcalde.

Galván también subrayó que no se destinará dinero para el alumbrado navideño. "Me enviaron un presupuesto de 300 mil balboas para luces, pero prefiero invertir en pagar a las Juntas Comunales y a quienes aún no han recibido su décimo tercer mes desde abril. Esa es la sensatez y responsabilidad que debo tener como alcalde", añadió.

Carlos Daley, representante de Cativá y presidente de la Comisión de Fiestas Patrias del Consejo Municipal, expresó su preocupación por la situación en Colón. "No podemos quedarnos de brazos cruzados; la gente desea celebrar. Estas festividades son un homenaje a la Patria. Buscaremos apoyo de empresas privadas en la provincia y de la administración de la Zona Libre para asegurar que los colonenses puedan celebrar", declaró.

Durante la sesión del Consejo Municipal, el representante del corregimiento del Barrio Sur, Pedro Santizo, aprovechó la presencia del alcalde para señalar que aún no se ha pagado al personal de las Juntas Comunales, lo cual resulta insostenible ante la proximidad de las festividades de noviembre y diciembre.

