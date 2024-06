¿Cómo cuidar tus datos personales en el internet?

El internet llegó para revolucionar nuestras vidas en todos los ámbitos, desde realizar nuestras transacciones comerciales hasta solicitar una cita médica mediante la web, exponiendo en su mayoría nuestros datos personales.

Cédulas, registro vehicular y nuestra información financiera están depositadas en el entorno digital, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, dejando así una huella de nuestra identidad. Ya con esa información es más fácil que sitios web o aplicaciones hagan un perfil de una persona (gustos y comportamientos) o incluso estos pueden llegar a manos de delincuentes digitales.

Kritza Salerno, de la Dirección de Protección de Datos Personales, de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), explica que, para proteger los datos de una persona, lo principal es estar claro cuáles son.

“Es mi nombre, cédula de identidad personal, nuestro número de teléfono personal, nuestra ubicación. Nosotros debemos protegerlos. También existen datos sensibles, que son aquellos que se refieren a la esfera íntima del titular, aquellos que sí son utilizados pueden ocasionar una alteración a la persona, datos biométricos, huella digital, referencias religiosas, todo esto se debe proteger y reconocer como propios”, señaló la especialista durante su exposición en el Primer Foro Panameño de Gobernanza de Internet Juvenil (Youth IGF Panamá 2024).

Por otro lado, para el abogado y miembro del Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología (IPANDETEC), Gabriel Cajiga, es muy importante que las personas sepan los permisos que les dan a las aplicaciones y páginas que visitan. El letrado señaló que es muy importante realizar una higiene digital.

“Significa que uno puede entender cuál es la huella o el impacto que uno está dejando digitalmente a través del uso del celular o la computadora, o cualquier dispositivo que pueda conectarse y que permite ver quiénes son las personas naturales detrás de una cuenta… Bueno, higiene digital es revisar las cuentas y saber cuánta información personal le estamos permitiéndole a las plataformas que divulguen sobre nosotros”, señaló Cajiga.

Destacó que, como usuarios, las personas se están dejando estudiar perfectamente por las distintas aplicaciones, y luego están preocupados y no saben el por qué las páginas como Instagram o Amazon les sugieren cosas que casualmente habían mencionado comprar.

“La respuesta a eso, es que quizás, no están llevando una buena higiene digital o están dejando que las apps los estudie perfectamente con ciertas cosas. Es llegar al punto de revisar que tanto permiso uno les da a las aplicaciones en el manejo de celular, por ejemplo, quiero usar Instagram, pero me pide usar micrófono para hacer un video, pero no voy a grabar, entonces por qué debo de aceptar, es cuestionarse qué tantos permisos le estamos dando a las aplicaciones”, dijo.

Cómo puede hacer higiene digital

Cajiga señaló que para evitar la exposición de los datos hay que optar por buenos hábitos de higiene digital, como tomar precauciones al ingresar a sitios web, asumir los riesgos que tengo, si hago esto o aquello.

“Pueden utilizar mecanismos prácticos. Usen correo cifrados, no usen propiamente Gmail, pueden encriptar sus datos en un archivo de la computadora o caja fuerte, ya que si se me pierde la computadora tengo protección”, manifestó

Destacó que “hay muchas personas a las que les interesan sus datos, incluso pueden ser ustedes el puente para llegar a otras personas (empresa, gobierno, etc).

