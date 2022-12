Consulado de EEUU adelanta citas para visas

La Embajada de EEUU en Panamá anunció que si usted tiene una cita programada para entrevista de visa de turismo entre octubre de 2023 y noviembre de 2024, su cita ha sido adelantada.

Su nueva cita se ha reprogramado para principios de 2023. Debe revisar su correo electrónico y su perfil en ustraveldocs.com/pa para conocer su nueva fecha de cita.

Si no puede acceder a su perfil o tiene alguna pregunta, contacte al Consulado a través de ustraveldocs.com/pa

Este adelanto de fecha no conlleva ningún costo adicional. Por favor no pague a nadie para adelantar su cita de entrevista. El Consulado de EE.UU. no requiere un pago adicional para este adelanto de cita.

La Embajada de EE.UU. continuará haciendo todo lo posible por facilitar los viajes entre EE.UU. y Panamá. Gracias a un reciente aumento de personal, hemos podido adelantar una cantidad considerable de entrevistas ya programadas.

