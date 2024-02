Corte ahora quiere impedir candidatura de Zulay

La Corte Suprema de Justicia es nuevamente utilizada para tratar de sacar a otro candidato presidencial para ganar las elecciones del 5 de mayo. En esta ocasión los cañones se enfilan contra Zulay Rodríguez, antes fue Ricardo Martinelli.

El catedrático Miguel Antonio Bernal dijo que las magistradas de Gaby no ejecutan el fallo de inconstitucionalidad de la ley 406 de 20 de octubre de 2023, pero si desatan una arbitraria e ilegal persecución contra Zulay. ¿Hacia dónde llevan con sus arbitrariedades?, preguntó.

La candidata por libre postulación indicó que “la última encuesta los tiene locos. Ayer (martes) fue el impresentable de Presupuesto, y hoy sacan otro capítulo de la novela mexicana", puntualizó la también diputada.

"Primero sacaron a Ricardo Martinelli de la contienda electoral y ahora me quieren sacar a mi. Quieren eliminar a los dos candidatos con opción que no son del agrado de los poderes de este país. Siempre estuve en contra de lo que le estaban haciendo a Ricardo Martinelli y sabía que después de él venían por mí, pero en mi caso, la Corte no puede saltarse el plazo de seis meses de investigación", añadió.

"Si quieren violarme todos los derechos como se lo hicieron a Martinelli, mejor no tengamos elecciones y pongan de presidente al esbirro de los poderes económicos para mantener la luz más cara, la comida más cara, sin empleos, sin oportunidades, sin medicamentos", manifestó Zulay.

La magistrada de la Corte Suprema, María Cristina Chen, solicitó para el próximo jueves 29 de febrero una audiencia de imputación de cargos contra Zulay Rodríguez por presunto blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia en perjuicio de José Luis Penagos Hernández (q.e.p.d).

La decisión fue anunciada a través de un edicto. La magistrada de garantías será Ariadne García Angulo, la misma magistrada que rechazó la casación presentada por el candidato presidencial Ricardo Martinelli, en el caso New Business.

En febrero de 2022, Diana Clemente Cardona, la presunta esposa de Penagos y un hijo de éste, presentaron una denuncia por un viejo litigio de lingotes de oro, que la perredista reclamó como pago de sus honorarios profesionales.

Al Penagos padre se le decomisaron el 9 de marzo de 2009 unos 35 kilos de oro en lingotes, cuando viajaba de tránsito y permaneció preso por 9 meses hasta el 28 de diciembre de 2009, cuando fue sobreseído provisionalmente de los cargos de blanqueo de capitales y fue expulsado del país. En ese mismo vuelo fue detenido otro venezolano con 31 kilos de oro.

Cuando se le preguntó a su hijo Juan David Penagos Ríos en qué circunstancias se dio la muerte de su padre, sólo pudo decir que lo mataron, no sabemos cómo, ni en qué momento, ni quiénes, pero lo mataron. Lo cierto es que el señor murió el 4 de febrero de 2021 en México y el acta de defunción revela que el orfebre José Luis Penagos, falleció por problemas respiratorios asociado posiblemente por Covid-19.

En tanto, el secretario general del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho Castro sostuvo que al igual a lo ocurrido con Ricardo Martinelli, candidato presidencial de Realizando Metas (RM); el proceso impulsado por Laurentino Cortizo Cohen y José Gabriel Carrizo, en contra de la diputada del PRD, busca inhabilitar a quienes registren mayor intención de voto, que el candidato del colectivo oficialista.

“Ellos no han tomado en cuenta que en estas elecciones, el candidato oficialista para presidente, si llega cuarto tiene que hacer una fiesta, por lo que van a tener que sacar a todos los candidatos de la contienda electoral, para así tener la única posibilidad de ganar Gaby Carrizo”, argumentó Camacho Castro.

De forma puntual, Camacho Castro afirmó que lamentablemente la magistrada María Eugenia López, siga operando bajo instrucciones de Cortizo y Carrizo, para tratar de incidir en el torneo electoral en favor del candidato oficialista.

“Obviamente están tratando de sacar a los candidatos que le representan una oposición, pero todavía Ricardo Martinelli, al día de hoy es candidato y Dios primero va a ser el candidato de Realizando Metas”.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio