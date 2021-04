Cortizo nombrará la próxima semana a nueva directora y subdirectora de Senniaf

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo que entre el lunes a martes de la próxima semana podría anunciar el nombre de la nueva directora y subdirectora de Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Adelantó que hasta el momento se ha entrevistado con tres personas aspirantes al cargo de la dirección, y una para la subdirección de Senniaf.

Esta institución está bajo el "ojo de la tormenta" tras las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por casos de supuestos de abusos sexuales y maltratados en perjuicio de menores en albergues administrados por el Estado, a través del Senniaf.

En otro aspecto, el mandatario Cortizo expresó que en su agenda por el momento no tiene contemplado la escogencia del nuevo Procurador de la Nación.

“La verdad no tengo apuro de estar nombrando ningún procurador en este momento, tengo que ser sincero el procurador que tenemos en este momento está haciendo su trabajo”, indicó

Ponderó que el actual Procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, posee las cualidades necesarias para la labor en materia de justicia .

Posición sobre la vacuna AstraZeneca

Con relación al tema de la vacuna AstraZeneca y sus secuelas presuntamente adversas, Cortizo expresó que “Va a esperar tener suficientes elementos para que la decisión que tome sea la más correcta posible. No vamos a hacer ninguna movida que pueda afectar la salud y vida de panameños, absolutamente ninguna medida”.

Puntualizó que está en el proceso de observar lo que está pasando con AstraZeneca a nivel mundial y analizar... yo todavía no he decidido recomendaciones. "En este momento no le puedo decir al país que he tomado una decisión porque no la he tomado”.

Sin emabargo, hay alternativas de seguir negociando y adquirir vacunas con otras empresas farmacéuticas.

Las declaraciones del presidente de la República, Lauretino Cortizo, se dieron en un recorrido durante la jornada de vacunación contra el Covid-19 que se desarrolla en el circuito 8-10.