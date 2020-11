Covid, te vencí

Ayer 25 de noviembre volví a nacer, ver el sol, las nubes, pero sobre todo la vida. Después de 11 días de estar en el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación (INMFRE) un semi hospital para pacientes con coronavirus. Hoy me siento emocionada casi no hablo por temor a que algo no vaya bien.

En esta especie de Gimnasio he pasado 11 dias los mas largos de mi vida, de los cuales 9 días atada a un oxígeno combatiendo el Covid. Como periodista por meses hablé del Covid en Italia, una vez al llegar a mi bello Panamá me contagie. El Covid lo viví en Italia viendo de lejos como ese país era afectado con miles y miles de muertos. Esta vez me tocó vivirlo en primera persona en mi país y con mi gente de Panamá.

Éramos mujeres y hombres todos muy calladitos cada uno luchando por sobrevivir a este virus. Conocí muchas personas pacientes y personal de Salud, aellos mi agradecimiento más grande. Trabajan y arriesgan sus vidas sin recursos. Los hacen ir al frente de batalla contra el Covid pero desarmados, no tienen cómo curar a los pacientes y sobre todo no tienen cómo protegerse ellos. Viven de las donaciones de personas y empresas.

Viví lo que es curarse en una estructura pública panameña. Los pacientes deben traer las medicinas de casa y quien no tiene, debe ver cómo sobrevive. ¡Hoy quiero agradecer a Dios, a mi Madre, mi Tía y mis hermanas que estuvieron a mi lado en los momentos más difíciles!. También a mis amigas, amigos y familiares todos fueron guerreros junto a mí en esta batalla contra el Covid y les estaré eternamente agradecida!

Al Covid 19 digo te sentí, luché contra tí. Eres difícil de combatir , pero no imposible de vencer. Un agradecimiento especial al neumólogo Nelson Santamaría, un doctor como pocos que respondía a todos mis mensajes, me decía qué hacer y sobre todo me daba coraje para vencer esta batalla. A mis hijos les digo que los amo. ¡Viva la vida!